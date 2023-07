Meloni na spotkaniu EKR: Wygrana PiS w interesie Europy

Premier włoskiego rządu Giorgia Meloni przybyła do Warszawy na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego. Przy okazji wizyty w Polsce, włoska polityk wzięła udział w sesji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. EKR to frakcja w Parlamencie Europejskim, do której należą eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości.

Meloni: Wygrana PiS w interesie Europy

Media cytują fragment wypowiedzi włoskiej premier z tego wydarzenia, w którym odniosła się do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w Polsce jesienią.

– Nam bardzo zależy, jest wręcz kwestią podstawową, aby i PiS i premier Mateusz Morawiecki dalej stali na czele tego kraju, ponieważ jest to w dobrym interesie nie tylko naszej rodziny politycznej, ale też w interesie całej Europy – powiedziała Meloni.

Włoska polityk pochwaliła Warszawę za stanowisko przyjęte wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, dodając, że w kontekście kryzysu uchodźczego, Europa powinna Polsce podziękować.

Premier Włoch cytuje papieża-Polaka

Meloni wspomniała też św. Janie Pawle II. – Kiedy został uformowany nowy, włoski rząd i poprosiliśmy o wotum zaufania, to był 22 stycznia. Przypomniał mi się wtedy polski papież Jan Paweł II, święty, wybitna osoba. Miałam przywilej poznać go osobiście. I wtedy zacytowałam Jana Pawła II i teraz chcę się podzielić tym cytatem – mówiła w Warszawie włoska premier.

– Jan Paweł II powiedział, że wolność nie polega na tym, że robi się to, co się chce. Polega na tym, że ma się prawo robić to, co powinniśmy. Jesteśmy wszyscy wolni, zawsze byliśmy wolni. I dlatego właśnie będziemy robić to, co należy zrobić. Przywrócimy ducha i tożsamość naszemu kontynentowi – podkreśliła Giorgia Meloni.

