Morawiecki: Złamali prawo i Tusk o tym wie. To kłamca i manipulator

Podczas sesji Q&A na Facebooku jeden z internatów zapytał szefa rządu, dlaczego lider PO Donald Tusk "z dnia na dzień zmienia zdanie dotyczące imigrantów? Jaki jest to przekaz dla Polaków, którzy zastanawiają się, na kogo oddać głos w nadchodzących wyborach?".

– Dla mnie przekaz byłby jasny: jest to kłamca i przestraszony manipulator, ponieważ widzi, że został załapany we własną pułapkę. Pani Johansson (komisarz UE ds. wewnętrznych), jego przyjaciółka, władze UE prą w kierunku paktu migracyjnego, który zaraz po przyjęciu, może rozdzielać setki tysięcy, miliony migrantów – powiedział Morawiecki.

– To jest dzisiaj w tej regulacji. (...) I można nakładać kary. Czyli złamali nasze prawo, prawo Unii Europejskiej, konkluzje, które przyjęliśmy w czerwcu 2018 r. Złamali bez pardonu i Tusk o tym wie. Niestety zachowuje się, tak się zachowuje i z dnia na dzień próbuje zmieniać zdanie, ale Polacy to widzą i doskonale rozumieją – podkreślił premier.

Tusk: Prawdziwą bombę PiS dopiero nam szykuje

Wcześniejlider PO opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym porównał politykę migracyjną poprzedniego i obecnego rządu, przekonując, że za rządów PiS wydano więcej zezwoleń na pobyt niż "Francja i Niemcy razem wzięte".

– Ale prawdziwą bombę dopiero nam szykują. Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich przygotowane, zgodnie z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzeć co najmniej 400 tys. wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki. A jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego – stwierdził Tusk.

Kaczyński: Tusk może udawać, że nie rozumie różnicy ws. migrantów

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla PAP, że Donald Tusk "może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracą tymczasową, a nielegalną migracją". – Może nawet udawać Konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny – dodał Kaczyński.

Zapowiedział też, że rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie sprzeciwia się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. – Nie będzie na to zgody rządu. Póki będziemy rządzić, nie będzie nielegalnej bądź narzucanej z zewnątrz migracji – oświadczył prezes PiS.

