Martyniuk obrzucony jajkami. Skiba: Władza wykorzystuje cię jak pacynkę

Do zdarzenia doszło podczas koncertu z okazji dni Włodawy, którego główną gwiazdą był najbardziej znany muzyk disco-polo w Polsce, Zenek Martyniuk. Sprawca ataku został zatrzymany, otrzymał karę w wysokości 500 zł grzywny oraz zakaz wstępu na imprezy masowe przez okres dwóch lat.

Skiba: Przesadna reakcja Zenka

Całą sprawę postanowił skomentować muzyk i satyryk Krzysztof Skiba. "Dobro TVP, czyli Zenek Martyniuk podczas koncertu we Włodawie, został obrzucony jajami. Sprawcę czynu zatrzymano. Dostał mandat 500 zł i dwuletni zakaz przychodzenia na imprezy masowe. Ale to nie koniec. Prokuratura postanowiła zbadać sprawę i kto wie, może "jajcarz" zostanie wtrącony do ciemnego lochu lub rozstrzelany za " zdradę państwa". Doprawdy, aż dziw, że od razu po koncercie, nie spalono, go widowiskowo na stosie. Rzucanie jajami, czy czymkolwiek w wykonawców na scenie, to chuligaństwo, które, powinno być jednoznacznie potępione. To jawny brak kultury i chamstwo. Jednak nerwowa i przesadna reakcja Zenka Martyniuka i władz, na ten błahy w sumie czyn, sprowokowała mnie do napisania tego listu" – wskazuje.

W liście skierowanym do Martyniuka czytamy, że Skibę "zastanowiło zdziwienie oraz zbyt chyba przesadna reakcja władz, które nie dość, że zatrzymały rzucającego i wlepiły mu surowy mandat (ta kara wydaje się wystarczająca) to jeszcze chcą mu robić sprawę w prokuraturze. Jak znam życie, służby ministra Ziobry, będą go teraz ciągać i przypiekać jak kiełbasę na ruszcie. Bo atak na Zenka, to dziś niemal jak atak na najważniejsze wartości narodowe".

Martyniuk wykorzystywany do "plucia na wszystko i wszystkich"

Dalej wokalista zespołu Big Cyc przekonuje, że co prawda obrzucanie jajkami to czyn godny potępienia, jednak widocznie były ku temu jakieś powody. Chodzi o współpracę Martyniuka z TVP. "Twoje oburzenie na ten jajowy 'zamach' jest zrozumiałe, ale pozwól że Ci pewne sprawy wytłumaczę. Od ośmiu lat jesteś wizytówką telewizji, która kłamie, opluwa i szydzi z połowy Polaków. Na kandydata opozycji, w minionych wyborach prezydenckich głosowało 11 mln obywateli Polski. Ci Polacy są codziennie obrażani, ośmieszani i nazywani zdrajcami w stacji, której dałeś twarz. Jak możesz nie dostrzegać, że ta stacja już dawno przestała być telewizją publiczną, a stała się telewizją partyjną?" – pyta.

Skiba stwierdza, że lider zespołu Akcent i jego piosenki "zostały wykorzystane jako zasłona dymna dla obrzydliwej nagonki TVP na wszystko i wszystkich". "Być może o tym nie wiesz, ale wykorzystują Cię jak pacynkę do robienia ludziom wody z mózgu" – grzmi satyryk. Zdaniem Krzysztofa Skiby, kiedyś muzyka Martyniuka łączyła ludzi, ale dziś "spora grupa rodaków uważa, że swoimi występami w TVP pomagasz władzy pluć na Polskę". "Przemyśl to na spokojnie" – apeluje muzyk do kolegi z branży.

Czytaj też:

"O włos od tragedii". Ekipa TVP zaatakowana we Francji