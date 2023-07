Polska, Litwa i Łotwa zwróciły się do NATO. "To zmienia architekturę bezpieczeństwa"

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywają obecnie z wizytą na Litwie, gdzie biorą udział w uroczystościach Święta Niepodległości.

List ws. Rosji i Białorusi

Podczas piątkowego wystąpienia polski przywódca poinformował, że wraz z prezydentami Litwy i Łotwy zdecydował się napisać list do sekretarza generalnego NATO oraz szefów państw i rządów Sojuszu o działania NATO wobec Rosji i Białorusi.

– Zdecydowaliśmy się na to z uwagi na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w naszym regionie Europy, czyli tutaj wobec przede wszystkim wschodniej flanki NATO, ale w istocie wobec całego NATO. Biorąc pod uwagę zapowiedzi Władimira Putina relokacji broni nuklearnej na Białoruś, wiadomo, że nie jest to tylko zagrożenie dla naszych państw, ale jest to zagrożenie dla państw także i Europy Zachodniej i w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale ponieważ my jesteśmy tymi bezpośrednimi sąsiadami Białorusi, Polska Litwa Łotwa a wszyscy wiemy o tym, że również zapowiedziana jest relokacja żołnierzy najemników Grupy Wagnera na Białoruś, nie ma wątpliwości, że to zmienia architekturę bezpieczeństwa tutaj w tej części Europy, na wschodniej flance NATO – stwierdził Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Kłajpedzie.

Prezydent dodał, że zdecydował się na list, gdyż do szczytu NATO pozostało za mało czasu, aby na ten temat prowadzić szersze debaty na wszystkich odpowiednich poziomach decyzyjnych NATO. – Zdecydowaliśmy się na ten list z prezydentem Gitanasem Nausėdą właśnie po to, by móc ten temat w najbliższych dniach poruszyć na spotkaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, szefów państw i rządów po to, żeby ten temat był jak gdyby już zapowiedziany, żeby nie było sytuacji pod tytułem, że ten temat zaskakuje nasze koleżanki i kolegów z innych państw– dodał polski prezydent.

Para prezydencka w Wilnie

W czwartek wieczorem Andrzej Duda i Pierwsza Dama wzięli udział w przyjęciu oraz koncercie z okazji Święta Narodowego Republiki Litewskiej na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Uczestniczyli również w ogólnoświatowej akcji odśpiewania hymnu litewskiego na Placu Katedralnym.

Para Prezydencka spotkała się także w Pałacu Balińskich w Jaszunach z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie i wręczyła odznaczenia państwowe.

