W Puziowych Dołach

Bo są spadkobiercy polityczni, ideologiczni i organizacyjni (tak!) tych zbrodni. Nigdy się od nich nie odcięli i nie zamierzają tego robić, bo to fundament, na którym mocno stoją. Jednocześnie oskarżają wszystkich innych, przede wszystkim przeciwników, o to samo, choć łatwo wykazać, że po prostu kłamią. Historia PPR i GL-AL w latach 1942–1945 to przede wszystkim nieustanne pasmo zbrodni.