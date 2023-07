Politycy PiS oburzeni postawą PSL: Wieś wam tego nie zapomni

Sejm zagłosował w piątek za nowelizacją ustawy podnoszącą kwotę świadczenia 500 plus do 800 zł. Za nowelizacją ustawy zagłosowało 406 posłów, przeciw było 45, a nikt się nie wstrzymał.

Waloryzację świadczenia poparło 228 posłów PiS, 121 posłów KO i 42 posłów Lewicy. Przeciw byli posłowie Konfederacji, Polski 2050, PSL, Porozumienia oraz jedna posłanka KO - Klaudia Jachira.

"Nasza poprawka do podwyżki 500 plus doceniająca aktywnych zawodowo odrzucona przez PiS, PO i Lewicę. Klub Koalicji Polskiej konsekwentnie stoi po stronie ludzi ciężkiej pracy!" – napisał w mediach społecznościowych lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Politycy PiS oburzeni: Wieś nie zapomni

Decyzją ludowców są jednak oburzeni politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy przypuścili atak na partię Kosiniaka-Kamysza. "PSL całkowicie oderwało się od rzeczywistości i swoich wyborców. Głos przeciwko 800+ to totalnie niezrozumiała decyzja. Wieś Wam tego nie zapomni" – napisał senator PiS Stanisław Karczewski.

Rozszerzenie 500 plus

Waloryzację sztandarowego programu socjalnego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus.

W reakcji na zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk wezwał Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia nowej wysokości świadczenia już od 1 czerwca tego roku, a nie, jak zapowiedziano podczas konwencji, od stycznia 2024 roku.

Wpływ 800 plus na PKB i inflację

Tymczasem, jak poinformowała na początku czerwca minister finansów Magdalena Rzeczkowska, podniesienie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł wpłynie na wzrost PKB w roku przyszłym o 0,2 pkt proc.

13 czerwca rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2024 r.ze wzrostem PKB na poziomie 3 proc. i średnioroczną inflacją – 6,6 proc.

– Aktualizacja co do założeń projektu budżetu państwa dotyczy właściwie wyłącznie uwzględnienia skutków dla tych wskaźników makroekonomicznych wdrożenia wejścia w życie od stycznia 2024 r. programu 800 plus – tłumaczyła minister finansów podczas konferencji prasowej. – Ten program ma dwa elementy oddziaływania; to przede wszystkim jest wpływ na wzrost PKB – to jest 0,2 pkt proc. w roku 2024, 0,1 pkt proc. dla inflacji – dodała szefowa resortu finansów.

