Ziobro chce likwidacji przepisu o zniesławieniu. "By Polska słynęła wolnością"

Chodzi o słynny art. 212 kodeksu karnego. – Wolność mediów to wolność słowa, a nie strach przed odpowiedzialnością karną i perspektywą więzienia. Dlatego w imię wolności debaty publicznej w Polsce, występujemy z inicjatywą likwidacji przepisów karnych o zniesławieniu – mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To już kolejny raz, gdy Ziobro nawołuje do zniesienia kontrowersyjnego artykułu.

Lider Suwerennej Polski podkreślił, że chce, aby Polska słynęła z wolności, zwłaszcza że w dzisiejszej Europie wolność jest coraz mocniej ograniczana i reglamentowana. – Obserwujemy też, co dzieje się w internecie, w mediach społecznościowych, gdzie dochodzi do coraz częstszej cenzury – mówił minister podczas konferencji prasowej.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił z kolei, że resort sprawiedliwości już wcześniej wprowadzał zmiany, "zgodnie z którymi za słowo nie ma konfiskaty majątku".

Czego dotyczy słynny art. 212?

Poniżej całość wspomnianego artykułu:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

