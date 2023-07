Tusk drwi z Kaczyńskiego. "Taki instruktaż na pewno się przyda prezesowi"

Były premier, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wziął w sobotę udział w konwencji partii Nowoczesna. Polityk przy okazji wystąpienia w Warszawie zaatakował partie rządzącą oraz jej prezesa – Jarosława Kaczyńskiego.

Tusk: w Polsce rządzi kilka mafijnych rodzin

Jak podkreślił Tusk, jego zdaniem lider Prawa i Sprawiedliwości obawia się otwartej debaty i woli spotykać się z działaczami partyjnymi i zwolennikami PiS.

– Łatwiej prezesowi PiS debatować w Pułtusku z samym sobą i dziećmi niż z całym Tuskiem w otwartej debacie publicznej – mówił były premier, odnosząc się do sobotniego wydarzenia w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie Kaczyńskie weźmie udział w Pikniku rodzinnym.

– Ten autoironiczny piknik rodzinny kosztem rodzin z Pułtuska jeszcze raz przypomina nam, że w Polsce rządzi kilka mafijnych rodzin. Tak naprawdę wygląda dzisiaj ta władza. Każdej mafii potrzebne jest kłamstwo, przerzucanie winy, złodziejstwo i pazerność – stwierdził polityk.

Były premier żartuje z Kaczyńskiego

W dalszej części wystąpienia polityk stwierdził, że "Kaczyński uwielbia rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu". – Ja bym naprawdę chciał, żeby on na serio pomyślał o tym, co jest prawdziwym problemem polskiej rodziny, także tej w Pułtusku – mówił Tusk.

– Na wszelki wypadek, panie prezesie, chcę poinformować, że takie okrągłe na pikniku to jest piłka, grill – to jest gorące, proszę uważać, nie dotykać, duże kolorowe to są dmuchane zjeżdżalnie. Taki instruktaż na pewno się przyda prezesowi – żartował z Kaczyńskiego były premier.

– Jestem pewien, że bardzo profesjonalnie przygotował loterię fantową na ten piknik. Loterię pod hasłem "Cześć wujku". Rodzina pisowska w takiej loterii, nie tylko w trakcie pikniku, może wygrać willę, limuzynę, stanowisko w spółce skarbu państwa lub radzie nadzorczej – stwierdził polityk i dodał: "Od tej debaty publicznej, prezesie Kaczyński, i tak nie uciekniesz".

Czytaj też:

Politycy PiS oburzeni postawą PSL: Wieś wam tego nie zapomniCzytaj też:

Sejm poparł "800 plus". 45 posłów było przeciw