Abp Jędraszewski: Chcą nas wpędzić w spiralę demoralizacji, nienawiści i kłamstwa

Metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. z udziałem kilkudziesięciu tysięcy uczestników 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. "Dwudniowe spotkanie było czasem wdzięczności za dzieła Radia Maryja, formację religijną i patriotyczną rozgłośni, modlitwy za Kościół i Polskę. Pielgrzymka ta co roku jest jedną z największych przybywających na Jasną Górę" – podaje KAI.

W homilii abp Jędraszewski przywołując dzisiejsze czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, w którym apostoł nakreślił dwa style życia, dwa porządki ludzkiego istnienia, podkreślił, że „konsekwencje życia według ciała są jasne: Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Ale jest też inny styl życia, prawdziwie człowieczy, kogoś, kto wie, że został stworzony na Boży obraz i podobieństwo”. Przypomniał, że różnice między tymi dwoma stylami życia są zasadnicze i stanowią granicę podziału na świat chrześcijański i niechrześcijański, a niekiedy wręcz anty-chrześcijański.

– Społeczeństwo, w którym Bóg jest nieobecny, społeczeństwo, które Go nie zna i traktuje jakby nie istniał jest społeczeństwem, które traci rozsądek. Śmierć Boga w społeczeństwie oznacza także koniec jego wolności, ponieważ umiera Sens pokazujący nam kierunek, znika kryterium, które uczy nas odróżniania dobra i zła – przekonywał metropolita krakowski

– Patrząc na to, co się dzieje w świecie zachodnim i także na to, co niektórzy z wewnątrz i z zewnątrz chcą wprowadzić do naszej Ojczyzny, widzimy wyraźnie, jak wielkie siły są tych, którzy za wszelką cenę pragną żyć według ciała i ten styl życia zaszczepiać innym, wprowadzić w spiralę demoralizacji, nienawiści i kłamstwa – oceniał kaznodzieja i podkreślał, że wobec tych wyzwań trzeba „być w Chrystusie, trwać przy Jego Ewangelii”. – To jest moc, którą daje nam Chrystus od swego Ojca. To jest moc, która sprawia, że mędrcy tego świata w konfrontacji z Ewangelią muszą w pewnym momencie zamilknąć – powiedział.

"Rzeczywistość jako protest"

Abp Jędraszewski zachęcał, że mimo iż dzisiaj próbuje się ludzi wierzących w Chrystusa nie tylko ośmieszać i szydzić z nich, ale także głosić przemoc w postaci hasła o konieczności "opiłowania katolików", to nie należy się bać tzw. mędrców tego świata, ich pychy i pogardy.

– Trwajmy przy prawdzie Chrystusowej. Budujmy nową rzeczywistość, która będzie jednoznacznym protestem przeciwko tej fali pogardy, kłamstwa, oszczerstw, nienawiści. Fali, która tak bardzo obecnie przenika przestrzeń publiczną – apelował hierarcha i za św. Pawłem powtórzył: nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.

