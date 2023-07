Biden mocno ocenił Ukrainę. Z USA płyną głosy krytyki

Były specjalny przedstawiciel Departamentu Stanu USA na Ukrainę Kurt Volker, skomentował wywiad z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, w którym padły gorzkie słowa na temat Ukrainy i jej członkostwa w NATO. Walker napisał w mediach społecznościowych, że prezydent Biden rozumie "wszystko na odwrót”.

"Nie chodzi o to, że Ukraina nie jest gotowa do członkostwa w NATO. Chodzi o to, że NATO nie jest gotowe na przyjęcie Ukrainy. I to zostanie pokazane” – napisał Volker.

Co powiedział Biden?

Prezydent Joe Biden powiedział w wywiadzie dla CNN, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa do członkostwa w NATO.

– Nie sądzę, aby w NATO była jednomyślność co do tego, czy należy wprowadzić Ukrainę do rodziny NATO teraz, w tym momencie, w środku wojny – powiedział Biden.

– NATO prowadzi "politykę otwartych drzwi". Ale myślę, że jest przedwcześnie mówić, by wzywać do głosowania ws. akcesji Kijowie teraz, ponieważ trzeba spełnić inne warunki, w tym demokratyzację i niektóre z tych kwestii – dodał przywódca USA.

Droga do NATO

Ukraińskie władze wielokrotnie zapewniały, że nie oczekują członkostwa w NATO w czasie wojny z Rosją. Mimo to Ukraińcy chcą od zachodnich sojuszników jasnych gwarancji bezpieczeństwa i obietnicy, że po wojnie na pełną skalę kraj zostanie włączony do Sojuszu.

Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Joe Biden do zaproszenia Ukrainy do NATO teraz, aby pokazać Ukraińcom, że mają poparcie swoich sojuszników. Prezydent Ukrainy powiedział, że to Biden jest decydentem, czy jakiś kraj zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Popiera naszą przyszłość w NATO, ale zaproszenie teraz byłoby ogromną zachętą dla ukraińskich żołnierzy. Wszystko rozumiemy. Ale ten sygnał jest naprawdę bardzo ważny. I to zależy od decyzji Bidena – powiedział Zełenski.

