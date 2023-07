"Wzbudziła niepokój". Chiny reagują na decyzję USA

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził transfer amunicji kasetowej do Ukrainy – podał niedawno "Washington Post". Wcześniej informację taką podał "The New York Times", powołując się na wysokiego rangą urzędnika administracji prezydenta USA Joe Bidena, który zastrzegł sobie anonimowość.

Informacje medialne potwierdził w piątek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan. Decyzja Waszyngtonu wywołała wiele kontrowersji.

Organizacja praw człowieka Human Rights Watch wezwała już administrację USA do rezygnacji z dostarczenia amunicji kasetowej Ukrainie. "Przekazanie tego rodzaju broni nieuchronnie doprowadzi do długotrwałych cierpień ludności cywilnej i unieważni międzynarodowe potępienie jej użycia" – czytamy w oświadczeniu HRW.

Pociski kasetowe są zakazane przez międzynarodową konwencję, ponieważ niewybuchy stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej przez wiele lat po zakończeniu działań wojennych. Konwencji zakazującej użycia amunicji kasetowej nie podpisały m.in. Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja.

Sprzeciw wobec dostawom tej broni na Ukrainę wyraziły już Niemcy oraz Hiszpania.

Pekin komentuje ruch Bidena

Teraz do grona tych państw dołączyły Chiny. Rzeczniczka chińskiego MSZ nazwała decyzję USA nieodpowiedzialną oraz "budzącą niepokój".

– Chiny zauważyły, że decyzja Stanów Zjednoczonych wzbudziła niepokój całej społeczności międzynarodowej, ponieważ wiele krajów jasno wyraziło sprzeciw wobec tego posunięcia. Nieodpowiedzialne dostarczanie amunicji kasetowej może łatwo wywołać problemy humanitarne – powiedziała Mao Ning cytowany prze rosyjską agencję TASS.

Ning dodała, że konflikt na Ukrainie powinien zostać rozwiązany przez dialog, a "zainteresowane strony powinny powstrzymać się od dolewania oliwy do ognia, aby zapobiec wzrostowi napięć i eskalacji kryzysu".

