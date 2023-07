Abp Ryś kardynałem. Kard. Nycz: Spodziewałem się

Na zakończenie niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek ogłosił kreację 21 nowych kardynałów. Wśród nich znalazł się abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

– Bardzo się cieszę, ponieważ do kolegium kardynalskiego zostaje włączony młody, energiczny, bardzo dobrze wykształcony, wolny od skostniałych nawyków i przyzwyczajeń człowiek – podkreśl metropolita warszawski, komentując decyzję papieża Franciszka.

Duże zaskoczenie

Kard. Nycz stwierdził, że „nominacja kardynalska dla abp. Grzegorza Rysia była niewątpliwie dużym zaskoczeniem dla wielu”.

– Dla mnie tylko w tym znaczeniu, że arcybiskup Ryś został kardynałem trochę wcześniej, niż się spodziewałem, bo tego wyboru prawdę mówiąc spodziewałem się w przyszłości, a to oznacza nominację w relatywnie młodym – jak na nominacje kardynalskie – wieku – powiedział kard. Nycz.

Metropolita warszawski podkreślił, że abp. Rysia” zna od niepamiętnych czasów”, obserwował „jego formację i wzrastanie w Kościele krakowskim”

– Osobiście bardzo się cieszę, ponieważ do kolegium kardynalskiego zostaje włączony młody, energiczny, bardzo dobrze wykształcony, wolny od skostniałych nawyków i przyzwyczajeń człowiek, który zachowuje żywy kontakt z pokoleniem młodych ludzi. Wniesie dużo zarówno do Kościoła Powszechnego, jak i Kościoła w Polsce, powróci do Rady Stałej Episkopatu, gdyż kardynałowie wchodzą do niej z urzędu. Już się sprawdził we współpracy z papieżem jako członek Dykasterii do spraw Biskupów – powiedział kard. Nycz

– Dla mnie to bardzo radosna wiadomość, a wybór papieża potwierdzi tylko, jakim darem dla Kościoła, w Polsce i na świecie, będzie – już wkrótce kardynał – Grzegorz Ryś – podsumował.

Konsystorz, na którym nominaci otrzymają insygnia kardynalskie odbędzie się 30 września.

