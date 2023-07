Pierwsze samoloty FA-50 już w Polsce. "Wzmocnią potencjał Sił Powietrznych"

We wrześniu ubiegłego roku Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy wykonawcze na dostawy koreańskich samolotów FA-50.

Pod koniec czerwca tego roku minister obrony narodowej przekazał, że polscy piloci zakończyli szkolenie w Korei Południowej na samolotach FA-50, co oznacza, iż wkrótce będą mogli bronić przestrzeni powietrznej.

Samoloty FA-50 w Polsce

"Pierwsze dwa egzemplarze samolotów FA-50 dla Wojska Polskiego są już w Polsce! Zamówione w Korei Południowej lekkie samoloty bojowe, które zastępują sprzęt postsowiecki, wzmocnią potencjał Sił Powietrznych" – oznajmił w poniedziałek, 10 lipca szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wcześniej Mariusz Błaszczak informował, że samoloty FA-50 z biało-czerwoną szachownicą będą uczestniczyć w defiladzie żołnierzy Wojska Polskiego podczas obchodów święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. – Serdecznie wszystkich zapraszam zarówno na pikniki, jak i na samą defiladę. Będzie to okazja, żeby zapoznać się z wyszkoleniem żołnierzy Wojska Polskiego, z nowoczesnym sprzętem. Będzie to również okazja do tego, aby skosztować żołnierskiej grochówki. Będzie to także okazja, żeby przystąpić do Wojska Polskiego – mówił minister Błaszczak.

Podczas defilady będzie można podziwiać ponad dwa tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne, w tym FA-50, F-16 i bezzałogowce.– 15 sierpnia i wszystkie towarzyszące pikniki będą pokazem siły jedności (...). Będzie to ważne wydarzenie dla nas wszystkich. Pokazujące, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Pokazujące, że żołnierze Wojska Polskiego są świetnie wyszkoleni, że dysponują nowoczesną bronią – zaznaczył szef MON.

