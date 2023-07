Program darmowych leków. Premier: Przyjęliśmy zmianę bardzo korzystną dla wszystkich Polaków

– Rozszerzamy program darmowych leków. Z nowego rozwiązania skorzystają osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Już od 2016 r. osoby, które skończyły 75. rok życia korzystają z bezpłatnych leków na receptę. Teraz program trafi do większej liczby Polek i Polaków – łącznie do około 16 mln osób. To kolejny element prowadzonej przez rząd polityki społecznej. Poszerzenie programu nie byłoby możliwe, gdyby nie zmiany w finansach publicznych, dzięki którym do budżetu państwa trafia więcej pieniędzy – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Zaczęło się od zreperowania tego dziurawego jak durszlak budżetu. Dzięki temu mogliśmy rozwiązać bardzo wiele problemów. Mogliśmy rozwijać programy w dziedzinie ochrony zdrowia – takie, które na początku wdrażaliśmy dość nieśmiało, a później coraz szerzej rozwijaliśmy skrzydła – podkreślił szef rządu.

Rozszerzenie programu bezpłatnych leków

W poniedziałek Rada Ministrów przyjęła projekt, który rozszerza dostęp do bezpłatnych leków. Nową grupą, która skorzysta z programu są: osoby powyżej 65. roku życia; dzieci i młodzież do 18. roku życia. To oznacza, że przybędzie 11,5 mln osób, które będą uprawnione do otrzymania darmowych leków. Chodzi także o wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

– Widać wyraźnie, że troszczymy się o najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale troszczymy się także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość: o nasze mamy, ojców, dziadków i babcie. To jest ta troska dnia codziennego, która polega na czymś bardzo, bardzo konkretnym – żeby starszy człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy stać go na wykupienie recepty – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

