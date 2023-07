Rzecznik rządu: Niemcy chcą nas pozbawić suwerenności

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" mówił o budowie "zapory ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości". – Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy – stwierdził.

Weber to niemiecki eurodeputowany, który w maju 2022 r. zastąpił Donalda Tuska na stanowisku szefa EPL.

Müller: Niemcy chcą nas pozbawić suwerenności

– W strategii międzynarodowej rządu niemieckiego, która jest publiczna, albo w umowie koalicyjnej – już nie pamiętam, ale w którymś z tych dokumentów – wprost jest teza o tym, że powinna powstać federacja europejska, czyli wzmocnienie kompetencji unijnych w stosunku do aktualnych – powiedział w poniedziałek w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 rzecznik prasowy rządu.

– Tak, panie redaktorze, Niemcy chcą nas pozbawić suwerenności. Nie tylko Niemcy, część innych krajów europejskich również uważa, że powinniśmy ograniczyć obszary, w których jest jednomyślność – zwrócił się do prowadzącego Piotr Müller. – A jeżeli nie ma możliwości weta w kluczowych sprawach, to jak pan nazwie takie państwo? Jeżeli np. nie mogliśmy decydować o kluczowych kwestiach, nie wiem, migracyjnych czy w innych obszarach funkcjonowania naszego państwa – dodał.

Perspektywa dojścia Ukrainy do struktur NATO

Rzecznik prasowy rządu odniósł się także do kwestii potencjalnego członkostwa Ukrainy w NATO.

– Przede wszystkim my liczymy na to, że ta perspektywa dojścia Ukrainy do członkostwa w NATO będzie jasno nakreślona, bo to taki docelowy model bezpieczeństwa w tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i główny cel. Choć wiemy, że on jeszcze na tym etapie nie będzie możliwy, ale warto, żeby te mentalne bariery, które kiedyś były, zostały w tej chwili przekroczone. W zakresie członkostwa w Unii Europejskiej też to powoli robimy, ponieważ jest formalny status kandydata. To takie momenty, w których pewne zwroty geopolityczne można robić – oznajmił Piotr Müller.

Czytaj też:

"Mogą na tym ucierpieć Ukraińcy". Niemiecki dziennik pisze o Warszawie i BerlinieCzytaj też:

Niemcy ogłoszą nowe pakiety pomocy Ukrainie. Jest zapowiedź Pistoriusa