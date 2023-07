"Historyczny krok". Szwecja bliżej NATO, jest zgoda Erdogana

"Z przyjemnością ogłaszam, że po spotkaniu, które przeprowadziłem z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, prezydent Erdogan zgodził się jak najszybciej przesłać protokół akcesyjny Szwecji Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu [parlament Turcji – przy. red.] i zapewnić jego ratyfikację. Jest to historyczny krok, który sprawia, że wszyscy sojusznicy NATO są silniejsi i bezpieczni" – przekazał w poniedziałek wieczorem we wpisie na portalu społecznościowych Twitter sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Warunek Turcji dla akcesji Szwecji do NATO

Wcześniej prezydent Recep Tayyip Erdogan mówił, że chce wznowienia rozmów ws. dołączenia Turcji do Unii Europejskiej. Podkreślił przy tym, że to warunek dla poparcia Szwecji w NATO. – Najpierw utorujmy drogę Turcji do Unii Europejskiej, a potem utorujmy drogę Szwecji, tak jak utorowaliśmy drogę Finlandii – oznajmił turecki przywódca.

Do stanowiska polityka odniósł się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który przypomniał, że Szwecja już teraz spełniła wymogi stawiane przed nią, by mogła wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał również, że wspiera ambicje Turcji w zakresie jej akcesu do Unii Europejskiej.

Erdogan rozmawiał z prezydentem Ukrainy

Przypomnijmy, że kilka dni temu Erdogan rozmawiał w Turcji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Stambule strony omówiły najnowsze wydarzenia dot. rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, kwestię kontynuacji tzw. porozumienia zbożowego (jego ważność upływa 17 lipca tego roku) oraz relacji dwustronnych.

Prezydent Turcji podkreślił, że Ukraina i Rosja powinny rozpocząć negocjacje pokojowe.

