Stoltenberg: Podejmiemy mocne decyzje dotyczące Ukrainy

W Wilnie rozpoczął się we wtorek dwudniowy szczyt NATO. Sojusznicy rozmawiają m.in o bezpieczeństwie wschodniej flanki, przyszłości relacji z Ukrainą, a także o procesie akcesji Szwecji. Najprawdopodobniej zostanie też podpisana deklaracja o współpracy ws. obrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.

Ukraina. Stoltenberg: Będą mocne decyzje

Z uwagi na trwającą wojnę z Rosją, obecnie wejście Ukrainy do NATO jest niemożliwe. Prezydent USA Joe Biden potwierdził w sobotę gotowość Waszyngtonu do dostarczania Ukrainie uzbrojenia i innego wsparcia wzorowanego na współpracy z Izraelem, do czasu, kiedy Ukraina będzie poza strukturami Sojuszu.

Przed otwarcie obrad Jens Stoltenberg udzielił krótkiej wypowiedzi dla mediów.

– Ukraina znacznie zbliżyła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nadszedł czas, aby odzwierciedlić to we wszystkich decyzjach NATO – powiedział na briefingu dla mediów przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu w Wilnie.

– Jestem przekonany, że podejmiemy mocne decyzje dotyczące Ukrainy – oznajmił szef NATO, dodając, że państwa członkowskie Sojuszu opublikują wspólny komunikat na temat drogi Ukrainy do członkostwa w NATO.

Przypomnijmy, że w zeszły piątek Stoltenberg zapowiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że na szczycie na Litwie zostanie utworzona Rada NATO-Ukraina, celem zacieśnienia współpracy z Kijowem. Zaznaczył, że oczekuje, iż sojusznicy zgodzą się na składający się z trzech elementów pakiet w zakresie wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

Jedną z części tego pakietu ma być właśnie utworzenie Rady NATO-Ukraina, drugą - stworzenie wieloletniego programu wsparcia militarnego, by zbliżyć do siebie siły NATO i wojska Ukrainy oraz zapewnić ich "pełną interoperacyjność". Trzeci element to "potwierdzenie przez zjednoczonych sojuszników, że Ukraina zostanie członkiem NATO".

Z kolei w poniedziałek wieczorem Stoltenberg przekazał z Wilna pierwszą dobrą wiadomość. Poinformował mianowicie, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się na przekazanie parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szczyt NATO

W wydarzeniu uczestniczy 40 liderów państw Sojuszu oraz jego partnerów. Na miejscu jest łącznie 48 delegacji, liczących ok. 2,5 tys. osób.

Na czele delegacji z Warszawy jest prezydent Andrzej Duda. w jej skład wchodzą też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

W środę prezydent USA Joe Biden spotka się podczas szczytu NATO w Wilnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński polityk pojawi się na spotkaniu organizacji gościnnie.

