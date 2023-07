Duda o decyzji Erdogana: Bardzo dobra wiadomość

W poniedziałek szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się na przekazanie parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Duda: Dobra wiadomość

Z decyzji Erdogana zadowolony jest prezydent Polski Andrzej Duda.

– To bardzo dobra wiadomość. Szczerze mówiąc czekaliśmy na nią do ostatniej chwili, mieliśmy nadzieję że ta akceptacja jednak będzie, bo to rozsądne rozwiązanie – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu przed szczytem NATO.

– Obecność zarówno Finlandii, która już jest częścią NATO, jak i Szwecji, która wierzę w to głęboko, w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, z całą pewnością ogromnie wzmacnia NATO, zwłaszcza w tej naszej części Europy, Europy Środkowej i tutaj od północy, więc mogę powiedzieć tak: jako prezydent RP wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku– kontynuował.

Warunek Turcji dla akcesji Szwecji do NATO

Wcześniej prezydent Recep Tayyip Erdogan mówił, że chce wznowienia rozmów ws. dołączenia Turcji do Unii Europejskiej. Podkreślił przy tym, że to warunek dla poparcia Szwecji w NATO. – Najpierw utorujmy drogę Turcji do Unii Europejskiej, a potem utorujmy drogę Szwecji, tak jak utorowaliśmy drogę Finlandii – oznajmił turecki przywódca.

Do stanowiska polityka odniósł się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który przypomniał, że Szwecja już teraz spełniła wymogi stawiane przed nią, by mogła wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał również, że wspiera ambicje Turcji w zakresie jej akcesu do Unii Europejskiej.

Erdogan rozmawiał z prezydentem Ukrainy

Przypomnijmy, że kilka dni temu Erdogan rozmawiał w Turcji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Stambule strony omówiły najnowsze wydarzenia dot. rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, kwestię kontynuacji tzw. porozumienia zbożowego (jego ważność upływa 17 lipca tego roku) oraz relacji dwustronnych.

Prezydent Turcji podkreślił, że Ukraina i Rosja powinny rozpocząć negocjacje pokojowe.

Czytaj też:

Mocne słowa prezydenta Dudy: Rosja wchodzi na ścieżkę eskalacji jądrowejCzytaj też:

Oświadczenie prezydenta Dudy przed wylotem do Wilna