Jaki: Wstyd dla PO, PSL, Hołowni i Lewicy

Parlament Europejski apeluje do OBWE o objęcie jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce misją obserwacyjną. Rezolucja dotyczyła zmian w prawie wyborczym oraz komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce. Europosłowie przekonują, że niepokoi ich stan praworządności w Polsce.

Rezolucja została zgłoszona przez Europejską Partię Ludową, S&D, frakcję Odnowić Europę, Zielonych i Lewicę. Początkowo debatowano nad nią w czerwcu.

Na 624 europosłów biorących udział w głosowaniu aż 472 zagłosowało "za". Przeciwko rezolucji było 136 eurodeputowanych, a 16 wstrzymało się od głosu. Europosłowie podkreślają w rezolucji, że "stan praworządności w Polsce pogarsza się od kilku lat w wyniku systematycznych działań jej rządu". Wskazano jednocześnie, że zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone przez PiS weszły w życie mniej niż sześć miesięcy przed wyborami. Autorzy rezolucji przekonują, że zmiany nie mają charaktery profrekwencyjnego, a jedynie zwiększenie poparcia PiS.

"W polityce liczą się czyny, a nie słowa"

Europoseł PiS Patryk Jaki zwrócił uwagę na inny aspekt tej sprawy. Do dokumentu zgłoszono poprawki, dzięki którym Polska otrzymałaby blokowane wciąż pieniędzy z KPO, a także dodatkowe środki w zamian za przyjęcie ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy.

"Ważne. Na co dzień politycy opozycji mówią w Polsce, że są: A) za odblokowanie środków z KPO B) przeciwko przymusowej relokacji imigrantów. B) przekazaniem Polakom większych środków za to, że pomogli Ukrainie. Dziś pojawiły się takie poprawki do projektu o Polsce. Nikt z opozycji ich nie poparł! Głosowali przeciwko lub wyjmowali karty" – napisał Jaki na Twitterze.

"Wstyd dla PO, PSL, Hołowni i Lewicy. W polityce liczą się czyny, a nie słowa. Więc w głosowaniach udowodnili, że chcą dalszej nielegalnej blokady środków dla Polski i przymusowej relokacji imigrantów" – ocenia polityk Suwerennej Polski.

