W Wilnie rozpoczął się we wtorek dwudniowy szczyt NATO. Sojusznicy rozmawiają m.in o bezpieczeństwie wschodniej flanki, przyszłości relacji z Ukrainą, a także o procesie akcesji Szwecji. Najprawdopodobniej zostanie też podpisana deklaracja o współpracy ws. obrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.

Podczas konferencji prasowej Jens Stoltenberg zapewnił, że Ukraina stanie się członkiem NATO. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział. – Ukraina zostanie członkiem Sojuszu – podkreślił.

Stoltenberg wskazał, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej. – Wydamy zaproszenie dla Ukrainy, gdy sojusznicy wydadzą odpowiednią zgodę i kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki – mówił przewodniczący NATO. Podkreślił, że do wydania zaproszenia koniczne jest zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją.

Sekretarz generalny NATO przekazał również, że w środę odbędzie się pierwsze posiedzenie szczytu NATO-Ukraina. Ma w nim uczestniczyć prezydent Zełenski.

Reakcja z Kremla

Jak wydarzenia w Wilnie komentuje Rosja? Do sprawy odniosła się rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa. W wywiadzie dla telewizji Al Jazeera powiedziała: – Obecnie istnieje oczywista chęć Polski do inwazji na zachodnią część Ukrainy. Dlatego Ukraina nie jest zapraszana do NATO.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Moskwa próbuje w ten sposób podważać zaufanie wśród sojuszników Ukrainy i budować spiskowe teorie dot. rzekomych "imperialnych aspiracji" Polski. "Polska była jednym z najsilniejszych zwolenników Ukrainy podczas jej wojny z Rosją i nie kwestionowała jej integralności terytorialnej" – przypomina Al Jazeera.

Ponadto Zacharrowa stwierdziła, że Rosja i NATO są już de facto w stanie wojny – To naprawdę zabawne – naprawdę wierzycie, że NATO nie jest już w stanie wojny z Rosją? A ci wszyscy bojownicy, najemnicy, instruktorzy wojskowi, doradcy i dane wywiadowcze dostarczane przez NATO kijowskiemu reżimowi? – pytała.

