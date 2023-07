Schetyna zadowolony z rezolucji PE. "Te wybory nie będą odbywać się w ciszy"

Parlament Europejski apeluje do OBWE o objęcie jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce misją obserwacyjną. Rezolucja dotyczyła zmian w prawie wyborczym oraz komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce. Europosłowie przekonują, że niepokoi ich stan praworządności w Polsce. Rezolucja została zgłoszona przez Europejską Partię Ludową, S&D, frakcję Odnowić Europę, Zielonych i Lewicę. Początkowo debatowano nad nią w czerwcu.

Na 624 europosłów biorących udział w głosowaniu aż 472 zagłosowało "za". Przeciwko rezolucji było 136 eurodeputowanych, a 16 wstrzymało się od głosu. Europosłowie podkreślają w rezolucji, że "stan praworządności w Polsce pogarsza się od kilku lat w wyniku systematycznych działań jej rządu". Wskazano jednocześnie, że zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone przez PiS weszły w życie mniej niż sześć miesięcy przed wyborami. Autorzy rezolucji przekonują, że zmiany nie mają charaktery profrekwencyjnego, a jedynie zwiększenie poparcia PiS.

Schetyna: Dobrze, że mamy wsparcie PE

Politycy PiS krytykują rezolucję. Europoseł PiS Beata Szydło wskazuje, że jest to przejaw traktowania Polski jako kraju drugiej kategorii. Innego zdania jest Grzegorz Schetyna, były szef PO.

–To co próbuje dzisiaj robić PiS z ordynacją wyborczą jest poza standardem europejskim i standardem demokracji. Dzisiaj to słyszeliśmy podczas głosowań, próbowali nas kneblować, my nie damy się zakneblować. Będziemy mówić – jeżeli będziecie łamać prawo, to za to odpowiecie. Jeżeli mamy wsparcie Parlamentów innych krajów, Parlamentu Europejskiego, to tylko dobrze. Nie będzie tak, że te wybory będą odbywać się w ciszy – mówił polityk w TVN24.

– To w soczewce widać po prostu, jak oni traktują prawo, samochody służbowe służą do prywatnych eskapad. Mogą wszystko, zakładać sygnał i jechać na sygnale, chociaż nie mają uprawnień. Wszystko mogą, bo uważają, że są właścicielami Polski i nikt ich za to nie oceni. Oni łamią prawo i to jest coś normalnego dla nich, dlatego mówię im jeszcze raz – zapłacicie za to cenę najwyższą polityczną, bo przegracie wybory. Polacy to widzą – stwierdził Grzegorz Schetyna.

