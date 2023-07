Spurek i Thun spierają się o głosowanie przeciwko Polsce. "Czy ktokolwiek wie..."

Chodzi o rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski we wtorek. PE apeluje do OBWE o objęcie jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce misją obserwacyjną. Rezolucja dotyczyła zmian w prawie wyborczym oraz komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce; europosłowie przekonują, że niepokoi ich stan praworządności w Polsce.

Rezolucja została zgłoszona przez Europejską Partię Ludową, S&D, frakcję Odnowić Europę, Zielonych i Lewicę. Początkowo debatowano nad nią w czerwcu.

Kto poparł rezolucję uderzającą w Polskę?

Na 624 europosłów biorących udział w głosowaniu aż 472 zagłosowało "za". Przeciwko rezolucji było 136 eurodeputowanych, a 16 wstrzymało się od głosu.

Jak relacjonują media, spośród polskich europarlamentarzystów za przyjęciem dokumentu głosowali przedstawiciele PO, Polski 2050, Nowej Lewicy i SLD: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Bogusław Liberadzki, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Róża Thun i Sylwia Spurek.

Przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, a europosłowie PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.

Spurek kontra Thun

Pochodząca z Polski europosłanka Zielonych Sylwia Spurek nie kryła oburzenia, że nie wszyscy politycy związani z opozycją poparli dokument uderzający we władze w Warszawie.

"Czy ktokolwiek wie, co się stało z »walczącymi« o praworządność Europosłami PSL vel. Trzeciej Drogi? Dlaczego nie wzięli udziału w głosowaniu?" – zapytała polityk na Twitterze, oznaczając we wpisie lidera Polski 2050 Szymona Hołownię i posłankę tego ugrupowania Różę Thun.

"Na tym polega nowa jakość w polityce?" – dodaje Spurek.

"Nie było ich na sali plenarnej? Przyznaję, dziwne. Ale proszę pamiętaj, że jesteśmy różnymi partiami i są między nami różnice" – tłumaczy w odpowiedzi na wpis Spurek Thun. "Oni są w EPP (może tam zapytaj?), my w Renew Europe. I mimo wszystko staramy się budować na tym co łączy, co wspólne, bo to właśnie jest Trzecia Droga" – dodała polityk.

