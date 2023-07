Schetyna do polityków PiS: To jest afera, z której będziecie się tłumaczyć w kampanii wyborczej

Podczas debaty w Sejmie były lider PO Grzegorz Schetyna nawiązał do dyskusji o wizach pracowniczych wydawanych osobom spoza Unii Europejskiej.

Manipulacja czy pomyłka Tuska?

Na początku lipca były premier Donald Tusk opublikował nagranie, w którym przedstawił odmienną niż wcześniej politykę względem przyjmowania imigrantów. W obliczu zamieszek we Francji lider PO opowiedział się bowiem za bardziej restrykcyjną polityką imigracyjną.

– Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw (spoza UE - red.) ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 r. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. I będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – podkreślił wówczas były premier i to właśnie rzekoma liczba imigrantów z krajów muzułmańskich, przyjętych przez Polskę, wywołała zainteresowanie mediów.

Jak bowiem ustalił serwis Interia, według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłym roku wydano – dla wszystkich obywateli państw muzułmańskich – niespełna 30 tysięcy takich wiz (dokładnie 29 643).

"Politycy obozu rządzącego odpowiadają, że liczby, które podaje Tusk, a za nim politycy PO dotyczą wydanych pozwoleń na pracę i mają się nijak do tego, ilu migrantów w rzeczywistości trafiło do Polski" – czytamy na portalu.

Schetyna atakuje PiS

– Nieprawda i kłamstwo – to jest to, co jest znakiem firmowym waszej polityki. To wszyscy już wiedzą, Polacy to wiedzą i za to rozliczą was jesienią – komentował sprzeczne dane Schetyna.

– Kłamiecie, to robił pan celowo, panie ministrze Wąsik (wiceszef MSWiA Maciej Wąsik - red.), jeśli chodzi o to słynne rozporządzenie, które miało doprowadzić do możliwego sprowadzenia 400 tysięcy migrantów, pracowników zza granicy – mówił były lider PO. – Nie było ono żadną pomyłką, panie prezesie Kaczyński, było pomysłem politycznym i finansowym waszej formacji politycznej (...) Zrobiliście to po to, żeby nie tylko zarobić na tym i nie tylko sprowadzić te 400 tysięcy obcokrajowców rocznie, ale zrobiliście to w sposób bardzo przemyślany – dodał polityk.

– 17 kwietnia minister Rau (szef MSZ, Zbigniew Rau - red.) w Łodzi w kompleksie Monopolis biura Centrum Decyzji Wizowych (...), zapowiedział zatrudnienie 20 osób do końca tego roku i 160 osób w 2025 roku. (...) Jakie firmy outsourcingowe, jaka firma stała za tą decyzją, za tym rozporządzeniem? Komu mieliście zlecić te zarabianie milionów złotych? (...) To jest afera, z której będziecie się tłumaczyć w kampanii wyborczej – podsumował Schetyna.

