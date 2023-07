Jasne stanowisko Konfederacji wobec ambasadora Zwarycza

Konfederacja reaguje na skandaliczny wpis ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza. We wtorek odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na kresach południowo-wschodnich. Jednym z najbardziej negatywnych aspektów zachowania władz Ukrainy był wpis ambasadora Zwarycza.

Konfederacja: Persona non grata

Na zorganizowane w środę w Sejmie konferencji prasowej Poseł Krystian Kamiński podkreślił, że jeśli ukraiński ambasador nie miał nic do powiedzenia, to powinien po prostu milczeć.

– Polska nie może dopuszczać do tego, że dochodzi do takiego przekłamywania, rozmywania rzeczywistości. Powinno się wezwać pana ambasadora na dywanik i jasno, klarownie zakomunikować mu, że nie zgadzamy się na takie zachowanie, że nie może do takiego zachowania dochodzić, że nie prowadzi to do niczego dobrego – powiedział Kamiński.

Parlamentarzysta dodał, że jeśli Zwaryczowi zależy na dobrych relacjach polsko-ukraińskich to być może powinien zrobić sobie przerwę od uprawiania dyplomacji i podszkolić się z historii. – Ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej zostało dokonane przez Ukraińców na Polakach w bestialski, często sadystyczny sposób. To jest prawda, która powinna wybrzmieć – zaznaczył.

Kamiński przypomniał, że Polska oczekuje od władz Ukrainy przyznania, wzięcia odpowiedzialności i zgody na ekshumacje i godny pochówek.

Stoch: Zwarycz szkodzi relacjom polsko-ukraińskim

Następnie głos zabrali Witold Stoch i Jakub Kalus z Ruchu Narodowego.

– Trzeba powiedzieć wprost – ambasador Wasyl Zwarycz działa na szkodę relacji polsko-ukraińskich. Takimi wpisami buduje niechęć Polaków do Ukraińców. Naszym zdaniem stracił szacunek i zaufanie, przez co dalsze szefowanie jego ukraińskiej misji dyplomatycznej jest ciężkie do wyobrażenia. Nie jest też partnerem do rozmowy o prawdzie – powiedział Stoch.

Działacz Konfederacji podkreślił, że potrzebna jest zdecydowana reakcja ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych, być może premiera i prezydenta, żeby jasno powiedzieli, że takie wpisy nie powinny mieć miejsca.

– Relacje polsko-ukraińskie powinniśmy budować na prawdzie tak, aby Rosja nie mogła wykorzystywać tego w celu skłócania Polski i Ukrainy. Przecież gdyby Ukraińcy wprost przyznali, że było ludobójstwo, zgodzili się na ekshumacje zwłok, to wtedy nie można byłoby rozgrywać tych różnic pomiędzy Polską a Ukrainą, bo sprawa byłaby dla większości Polaków zakończona i można by mówić o rzeczywistym pojednaniu – powiedział Stoch.

– Konfederacja mówi stanowcze "nie" dla relatywizacji prawdy. Mówi stanowczo, że trzeba upamiętnić ofiary. Nie może być tak, że Państwo Polskie samo daje pretekst do tego, aby ofiary zostały zapomniane, a sprawcy nie zostali rozliczeni – powiedział Jakub Kalus.

Okropny wpis ambasadora Ukrainy

Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz napisał na Twitterze: "11 lipca solidarnie z narodem polskim dziś oddaję hołd wszystkim cywilnym ofiarom – obywatelom ІІ RP, pomordowanym na okupowanych przez III Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Składam wyrazy współczucia wszystkim krewnym i bliskim ofiar". We wpisie dyplomaty nie ma ani słowa o tym, że ludobójstwa na Polakach dokonali Ukraińcy.

Konfederacja proponuje umowę z Ukrainą

W poniedziałek podczas konferencji pod Pałacem Prezydenckim Konfederacja przedstawiła projekt traktatu polsko-ukraińskiego. Projekt umowy liczy 11 stron i zawiera m.in. zgodę na prowadzenie poszukiwań i ekshumacji, zgodę, by następnie dokonywać identyfikacji ofiar, zgodę na stworzenie cmentarza i mauzoleum ofiar.

– Ten postulat nie rodzi żadnych konsekwencji dla toczącej się wojny – podkreślił Krzysztof Bosak.

