Wiceszef MSWiA: W przestrzeni publicznej pojawiło się kilka dużych fejków

– Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się kilka dużych fejków. Pierwsza rzecz to mieszanie pojęć. Mieszanie nielegalnej imigracji z przyjmowaniem pracowników tymczasowych. Przypomnę: nielegalna migracja jest to napływ do kraju osób, które przekraczają tzw. zieloną granicę niezgodnie z prawem, często nie jest znana ich tożsamość i którzy najprawdopodobniej wybierają tę drogę, bo w sposób legalny nie dostali się albo nie mogli się dostać do Unii Europejskiej – powiedział podczas środowego posiedzenia Sejmu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Jak zaznaczył wiceszef MSWiA, przyjmowanie pracowników tymczasowych to jest zupełnie co innego niż nielegalna migracja. – Unia Europejska potrzebuje pracowników do prac rolniczych, do prac terminowych, także Polska potrzebuje tych pracowników. (…) Rząd sprowadza migrantów do Polski – to jest oczywisty fejk. Chciałem powiedzieć, że wszystkie pozwolenia na pracę, także na pracę tymczasową, wystawia nie rząd, a występują o to pracodawcy polscy. Dlaczego to robią? Bo w Polsce jest najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie – skomentował.

Narracja opozycji ws. polityki migracyjnej

W trakcie swojego wystąpienia z mównicy sejmowej Maciej Wąsik przypomniał, że są w Polsce prace, których Polacy nie chcą wykonywać. – Rząd, na wniosek przedsiębiorców, prowadzi odpowiedzialną i racjonalną politykę migracyjną. Nadrzędną zasadą polskiej polityki migracyjnej jest to, że państwo polskie ma prawo samo decydować, kto do Polski może przyjechać – mówił.

Wiceszef MSWiA opowiedział także, jak wygląda weryfikacja cudzoziemców. – To właśnie tą fejkową daną posłużył się Donald Tusk, mówiąc, że 135 tys. pracowników muzułmańskich przyjechało do Polski, bo otrzymało pozwolenie na pracę. Otóż pozwolenie na pracę jest pierwszym, wstępnym etapem całej procedury – stwierdził polityk PiS. – Z tych 135 tys. pozwoleń na pracę, które tak często cytuje Donald Tusk, wydano jedynie 28 tys. wiz. Co szósta osoba otrzymała wizę do Polski, do pracy. (...) To jest wiza czasowa, te osoby nie mają prawa zakupywać tutaj nieruchomości, nie mają prawa sprowadzać tutaj rodzin, mają prawo wykonywać pracę – przekazał.

