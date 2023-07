Trump: Biden nie powinien ciągnąć nas dalej w kierunku III wojny światowej

Trump potępił decyzję administracji prezydenta Bidena o wysłaniu amunicji kasetowej w ramach nowego pakietu pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy.

Trump: Biden powinien próbować zakończyć wojnę

Trump podzielił się swoim stanowiskiem w długim oświadczeniu, którego fragmentu cytują amerykańskie, a za nimi polskie media.

"Joe Biden nie powinien ciągnąć nas dalej w kierunku III wojny światowej, wysyłając amunicję kasetową na Ukrainę - powinien próbować ZAKOŃCZYĆ wojnę i powstrzymać przerażającą śmierć i zniszczenia spowodowane przez niekompetentną administrację" – wezwał Trump.

Trump przypomniał, że niewybuchy amunicji kasetowej "będą zabijać i okaleczać niewinnych ukraińskich mężczyzn, kobiety i dzieci przez dziesięciolecia, długo po wojnie".

"Musimy powstrzymać to szaleństwo, natychmiast zakończyć przelew krwi na Ukrainie i powrócić do skupienia się na żywotnych interesach Ameryki" – apelował Republikanin.

Trump wielokrotnie w ostrych słowach skrytykował politykę obecnej administracji Białego Domu. W marcu ostrzegał, że wojna tocząca się na Ukrainie może w najgorszym wypadku eskalować nawet w kierunku "nuklearnego Armagedonu". – Nigdy nie byliśmy bliżej trzeciej wojny światowej, niż jesteśmy dzisiaj, pod rządami Joe Bidena – powiedział Trump.

USA da Ukrainie amunicję kasetową

W piątek prezydent USA zatwierdził transfer amunicji kasetowej na Ukrainę. Decyzja Stanów Zjednoczonych została skrytykowana przez Amnesty International i część sojuszników. Organizacja praw człowieka Human Rights Watch wezwała już Biały Dom do rezygnacji z planów dostarczenia zakazanej broni Ukrainie.

Amunicja kasetowa (DPICM), po raz pierwszy użyta podczas II wojny światowej, obejmuje rakiety, bomby i pociski artyleryjskie, które po detonacji rozpraszają się na dużym terenie, pokrywając pięciokrotnie większy obszar niż amunicja konwencjonalna.

Pociski kasetowe są zakazane przez międzynarodową konwencję, ponieważ niewybuchy stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej przez wiele lat po zakończeniu działań wojennych. Konwencję podpisały 123 kraje, ale nie Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja.

Ukraina bliżej NATO

We wtorek, pierwszego dnia szczytu NATO, sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapewnił na konferencji prasowej, że Ukraina stanie się członkiem NATO. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, aby przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział szef Paktu. Stoltenberg wskazał, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej.

W środę na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że dotychczasowe rezultaty szczytu NATO w Wilnie "są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, to można byłoby uznać je za idealne".

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpili podczas konferencji prasowej po spotkaniu w drugim dniu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie.

Czytaj też:

Trump: Gdybym był prezydentem nie byłoby wojnyCzytaj też:

Amunicja kasetowa dla Ukrainy. Szojgu: Rosja będzie musiała użyć podobnej broni