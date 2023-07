Mosiński: Komisja ds. rosyjskich wpływów będzie działać i zbada powiązania

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia kolejną rezolucję Parlamentu Europejskiego ws. Polski, w której mamy krytykę komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce oraz nowelizacji Kodeksu Wyborczego, gdzie pojawia się apel o wysłanie misji OBWE do Polski?

Jan Mosiński: Mamy do czynienia z bezczelną ingerencją w wewnętrzne sprawy państwa polskiego przy wsparciu polityków opozycji zasiadających w Parlamencie Europejskim. To jest niebywałe, w jaki sposób postępują posłowie opozycji z Polski, którzy mają reprezentować swój naród. Tymczasem dbają o interesy polityczne swoich formacji. Kłamią i posługują się fake newsami. Spójrzmy tylko na Polskę. Mamy tu wolność słowa, praworządność, a polska gospodarka rozwija się najlepiej od lat. Najwidoczniej to ich boli.

Czyli kolejny raz chodzi tylko o wybory?

Oczywiście. Myślę, że Polacy doskonale widzą to lizusostwo w stronę polityków niemieckich, żeby tylko doprowadzić do jakiegoś przeciążenia, które poprzedzi ewentualną zmianę rządu. Donald Tusk i jego ludzie nie reprezentują interesu Polski i Polaków. Realizują cele niemieckie.

Może największa obawa pojawia się z powodu próby powołania komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce?

Bez wątpienia wielu polityków, także tych z zachodniej Europy obawia się pracy polskiej komisji. Zasmucę ich wszystkich – komisja będzie działała i badała rosyjskie wpływy w Polsce, a z racji tego, że mamy system naczyń połączonych, będzie również badała rosyjskie wpływy w UE, a widzimy tutaj kilka obszarów gdzie taka weryfikacja jest potrzebna. Dobrze wiemy, że setki milionów dolarów Rosja przekazuje na nielegalne działania, lobbing i sianie zamętu w państwach które Rosja uznaje za wrogie. Proszę spojrzeć, że „za” rezolucją przeciwko Polsce głosują ludzie, którzy są zamieszani w aferę „Katargate”. Naprawdę to szczyt wszystkiego. Ci ludzie naprawdę chcą oceniać Polskę?

