Macron: Rosja jest obecnie niestabilna

Podczas swojego przemówienia na wileńskim szczycie prezydent Francji mówił o braku stabilności reżimu Władimira Putina. Emmanuel Macron ocenił, że w Rosji widać "oznaki podziału”, najprawdopodobniej odnosząc się tym samym do niedawnego krótkotrwałego puczu Jewgienija Prigożyna.

W swojej mowie prezydent Francji obiecał również "być” dla Ukrainy, nawet jeśli trwający konflikt będzie "wojną na wyniszczenie”, dodając, że poparcie dla Kijowa jest trwałe i niezmienne.

Francuski przywódca powiedział również, że sojusznicy NATO muszą zrobić więcej dla Ukrainy i dodał, że czas na to jest teraz, kiedy na froncie ukraińska armia prowadzi właśnie działania kontrofensywne.

Szczyt w Wilnie

Głównym tematem rozmów przywódców państw członkowskich NATO podczas dwudniowego szczytu w Wilnie była kwestia wzmacniania bezpieczeństwa Sojuszu, akcesji Szwecji oraz przyszłego członkostwa Ukrainy.

We wtorek, pierwszego dnia szczytu NATO, sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapewnił na konferencji prasowej, że Ukraina stanie się członkiem NATO. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, aby przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział szef Paktu. Stoltenberg wskazał, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej.

W środę na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że dotychczasowe rezultaty szczytu NATO w Wilnie "są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, to można byłoby uznać je za idealne".

Stoltenberg i Zełenski wystąpili podczas konferencji prasowej po spotkaniu w drugim dniu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie, informując o ustaleniach w tym zakresie.

W środę odbyło się także pierwsze spotkanie Rady Ukraina – NATO.

