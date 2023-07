Zełenski do Ukraińców: Mamy konkretne gwarancje bezpieczeństwa od czołowych demokracji świata

– Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości stworzyliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO. To konkretne gwarancje bezpieczeństwa potwierdzone przez siedem czołowych demokracji świata – powiedział polityk, nawiązując do wczorajszej deklaracji grupy G7.

– Nigdy wcześniej nie mieliśmy takich podstaw bezpieczeństwa, na tym poziomie G7. Na tym fundamencie zbudujemy nową, prawnie wiążącą architekturę dwustronnych traktatów o bezpieczeństwie z najpotężniejszymi państwami – powiedział Zełenski.

W ośmiominutowym nagraniu Zełenski mówił kolejno o poczynaniach władz kolejnych państw natowskich, które wspomagają Ukrainę. Wspomniał m.in. o pryncypialnej roli Polski i wielkiej wrażliwości polskiego społeczeństwa okazanej ukraińskim uchodźcom.

Zełenski: Gwarancje bezpieczeństwa od G7

W środę kraje G7 uzgodniły wspólne ramy dla zapewnienia Ukrainie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa, mających na celu "przekształcenie jej w fortecę wojskową do odparcia rosyjskiej agresji" – podał w środę brytyjski dziennik "Financial Times".

– Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7 – powiedział Zełenski, podczas konferencji prasowej wieńczącej szczyt NATO. Jak dodał, że jest "etap" drogi Ukrainy do członkostwa w organizacji. – Decyzje podjęte w stolicy Litwy były bardzo potrzebne Ukrainie – powiedział.

– Rozumiemy, że niektórzy mogą naprawdę bać się rozmowy o naszym członkostwie teraz, ponieważ nikt nie chce wojny światowej, jest to zrozumiałe i logiczne – podkreślił prezydent Ukrainy. – Chcę, aby wszyscy zrozumieli, że jesteśmy cywilizowanymi i rozsądnymi ludźmi. Ukraina walczy i naprawdę rozumiemy, że Ukraina nie może być członkiem NATO, dopóki na naszych ziemiach toczy się wojna – powiedział Zełenski.

Uproszczona ścieżka Ukrainy do NATO

Jednym z postanowień szczytu NATO jest przyjęcie w przyszłości Ukrainy jako członka organizacji. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, aby przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział Jens Stoltenberg i wskazał, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej.

