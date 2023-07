Posiedzenie RBN. Prezydent: NATO podjęło pierwszą taką decyzję od zimnej wojny

W czwartek o godz. 14.30 rozpoczęło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie zorganizowano w siedzibie DWSZ. Cel posiedzenia to przedstawienie przez Andrzeja Dudę ustaleń wileńskiego szczytu NATO.

– Szczyt NATO w Wilnie był ważny, był szczytem decyzyjnym. W istocie te postanowienia są bardzo ważne. Po raz pierwszy od zimnej wojny zostały zatwierdzone plany obronne NATO, w myśl których następuje zmiana filozofii obrony terytorium NATO. (…) Zmieniono na dosłowne odstraszanie, by nie doszło do zajęcia państwa NATO – poinformował przywódca.

– Co było naszym sukcesem? To my postulowaliśmy, by było presposition, czyli uzbrojenie. Aby jednostki mogły być szybko przemieszczone, to muszą mieć broń na miejscu. To uzbrojenie musi być zmagazynowane w państwach potencjalnie docelowych. (…) Postulowaliśmy, by to znalazło się na wschodniej flance. I ta decyzja zapadła, że te magazyny mają zostać zapełnione. (…) Postulowaliśmy też, by 2 proc. na obronność zostało przyjęte przez Sojusz jako minimum. Ta zasada została również przyjęta – przekazał prezydent.

Rosja nie jest partnerem

Andrzej Duda wskazał, że ważną kwestią jest także zmiana języka. – Wielkie państwa sojuszu parły do tego, by Rosję określać partnerem Sojuszu. (…) Dzisiaj NATO oficjalnie uważa Rosję za kraj zagrażający państwom Sojuszu. Naszym postulatem było, by wobec Ukrainy formalnie dokonywana była procedura taskingu, czyli oceny przygotowania państwa do wstąpienia do Sojuszu. I to zostało wpisane do konkluzji szczytu – powiedział przywódca RP.

Podczas szczytu w Wilnie omawiano też zagrożenia związane z Białorusią. – Po buncie Grupy Wagnera w Rosji, po oświadczeniach prezydenta Rosji dot. relokacji rosyjskiej broni nuklearnej na obszar Białorusi i de facto relokacji Grupy Wagnera na obszar Białorusi, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to wpływa na zmianę architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dlatego zdecydowaliśmy się wystosować list do przywódców NATO w tej sprawie. (…) Pięciokrotnie w konkluzjach ujęta została w formule znanej jako Brama Brzeska, jako obszar strategiczny, który znajduje się obecnie w podwyższonym zagrożeniu – wskazał Andrzej Duda, inaugurując posiedzenie RBN.

