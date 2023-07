"To dobra wiadomość dla Ukrainy". Szef brytyjskiego MON kpi z Szojgu i Gierasimowa

Brytyjski minister obrony Ben Wallace porównał rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i głównodowodzącego rosyjskich sił zbrojnych Walerija Gierasimowa do słynnego duetu komediowego Filpa i Flapa, granych przez Olivera Hardy'ego i Stana Laurela.

W rozmowie z agencją Reuters Wallace podkreślił, że Szojgu i Gierasimow są na równi z Putinem odpowiedzialni za zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy.

– Czy ktoś ostatnio widział Surowikina? Jeden z ich najlepszych generałów odszedł. A oni pozostawili Laurela i Hardy'ego na czele kampanii – powiedział Wallace.

Szef brytyjskiego MON zauważył, że z punktu widzenia Kijowa Putin postąpił słusznie, odmawiając usunięcia Szojgu i Gierasimowa ze stanowisk.

– To dobra wiadomość dla Ukrainy. Właśnie takich ludzi chcielibyście widzieć na kierowniczych stanowiskach – powiedział Wallace, wspominając militarne niepowodzenia armii rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

Pucz Prigożyna

"Wall Street Journal" podało niedawno, powołując się na zachodnie źródła, że decydując się na rajd na Rostów, Jewgienij Prigożyn i jego ludzie planowali pojmać ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego generała Walerija Gierasimowa.

"The New York Times", powołując się na źródła w amerykańskich służbach, pisał wcześniej, że amerykańskie służby specjalne wiedziały o planach Prigożyna kilka dni wcześniej na podstawie przechwyconych wiadomości i zdjęć satelitarnych. Przed akcją plany Grupy Wagnera znała już także rosyjska FSB. Miało to być przyczyną zmiany planów wagnerowców.

Według "WSJ" Prigożyn chciał porwać Szojgu i Gierasimowa w trakcie wizyty w Rostowie, którą mieli odbyć. Kiedy na dwa dni przed operacją, uzyskał informację o przecieku do rosyjskiej FSB, miał zdecydować się wcielić w życie plan awaryjny. Cytowani przez "WSJ" zachodni urzędnicy mieli twierdzić, że początkowy plan Prigożyna miał spore szanse powodzenia.

Czytaj też:

Ben Wallace i Andrzej Duda, czyli o ukraińskiej wdzięcznościCzytaj też:

Szef brytyjskiego MON poczuł się urażony słowami Zełenskiego