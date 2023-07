Sondaż: PiS na czele. Rekordowy wynik Konfederacji

Najnowsze badanie poziomu poparcia dla partii politycznych autorstwa pracowni Social Changes nie przynosi zaskoczenia, jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca na podium. Na czele wciąż znajduje się Zjednoczona Prawica, a za nią Koalicja Obywatelska. I choć trzecie miejsce w sondażu dla Konfederacji już nikogo nie dziwi, to jednak partia Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka jak dotąd nie mogła pochwalić się aż tak świetnym wynikiem.

Poza wielką trójką w Sejmie znalazłyby się jeszcze Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Lewica. Progu wyborczego nie przekroczyło za to Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z danymi zebranymi przez ankieterów Social Changes, na Zjednoczoną Prawicę chce obecnie głosować 35 proc. respondentów. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 29 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. Wreszcie trzecia Konfederacja uzyskała wynik 16 proc. poparcia, czyli więcej o 2 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu.

Kolejne partie zanotowały znacznie słabsze wyniki niż pierwsza trójka. Chęć głosowania na Lewicę zadeklarowało 7 proc. ankietowanych. Z kolei Polska 2050 może liczyć na 5 proc. głosów.

Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza zgromadziła zaledwie 4 proc. wskazań i nie weszłaby do Sejmu, podobnie jak Kukiz'15 i Porozumienie, na które chęć głosowania zadeklarowało jedynie 1 proc. badanych.

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 61 proc. i jest o 5 pkt. proc. niższa, niż w poprzednim badaniu pracowni.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 7 do 10 lipca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1076 osób.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Jest nowy sondażCzytaj też:

Mocna pozycja PiS-u, Konfederacja rośnie w siłę. Zobacz nowy sondaż dla DoRzeczy.pl