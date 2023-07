"Zrobił więcej dobrego dla Niemiec, niż dla Polski". Morawiecki uderza w Tuska

Jak informuje portal 3000polityka.pl, w piątek dojdzie do "starcia" między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Obaj politycy spotkają się z wyborcami w województwie zachodniopomorskim.

"Tego samego dnia, o tej samej godzinie, w odległości 9,1 km, dojdzie do politycznego starcia szefa polskiego rządu z liderem opozycji. W Sianowie, w powiecie koszalińskim o 18:00 odbędzie się spotkanie z Mateuszem Morawieckim, a o tej samej godzinie wiec z Donaldem Tuskiem w Koszalinie" – czytamy na portalu.

Tusk=Niemcy

Premier Morawiecki stwierdził w jednym z piątkowych wywiadów, że polityka Donalda Tuska w czasie, kiedy był premierem, była znacznie bardziej korzystna dla Niemiec niż dla Polski. Podobnie będzie, zdaniem szefa rządu, jeśli PO ponownie przejmie władzę w kraju.

Polityk PiS powiedział wprost, że "Tusk groził Polsce, wykonując polecenia Berlina i Brukseli" i "co do joty wypełniał to, co pani Merkel i Bruksela nakazywały".

– Tusk równa się Niemcy. Myślę że w całym swoim życiu politycznym pan Tusk zrobił więcej dobrego dla Niemiec, niż dla Polski. Wystrzegajmy się takich farbowanych politycznych lisów – powiedział Morawiecki w "Salonie politycznym Trójki”.

Kwestia migracji

Premier odniósł się także do forsowanej przez Unię Europejską nowej polityki migracyjnej, która zakłada m.in. przymusową relokację nielegalnych uchodźców. Morawiecki powiedział, że obecne próby zmuszenia państw członkowskich do przyjmowania migrantów skończą się takim samym efektem, jak te podjęte w 2015 roku.

– Wówczas Unia Europejska zabrnęła w ślepą uliczkę, wówczas kosztowało to dwa lata bardzo ciężkiej walki, aż w końcu w roku 2018, w czerwcu na Radzie Europejskiej przeforsowałem wspólnie z Węgrami i Czechami […] bardzo zdecydowany zakaz przymusowej relokacji migrantów i oparcie się wyłącznie o zasadę dobrowolności – wskazał.

