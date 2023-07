Woś: Unia Europejska chce mieć w Polsce swoich namiestników, kolaborantów

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny w Polsce.

– Zatrzymanie polskiego obywatela planującego zamach z użyciem pasa szahida i wysadzenie się w jednej z instytucji publicznej pokazuje, że w Polsce zagrożenie ekstremizmem islamskim nie jest wydumane – przekonywał w rozmowie z Telewizją Polską Michał Woś.

Wiceminister sprawiedliwości poinformował, że obecnie za szpiegostwo grozi dożywocie. Natomiast od 1 października wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zaostrzy kary za najbrutalniejsze przestępstwa, gwałty, morderstwa czy przygotowanie zamachów.

Woś: Taka jest natura Donalda Tuska

Według polityka Suwerennej Polski, Unia Europejska chce mieć w Polsce swoich "namiestników" i "kolaborantów", którzy "będą kiwać główką i robić wszystko co będą chcieli eurokraci, Niemcy czy Francuzi".

– Taki jest Tusk, taka jest jego natura. Pamiętamy jak zakładał eurokratom marynarki. Stał się naczelnym hejterem polskiej polityki, bo widzi, że na hejcie mobilizuje własny elektorat. Ale musimy zachować spokój. Wiemy, że Polska jest w dobrych rękach. Myślę, że wielu Polaków chce, by nadal była dobrze rządzona, by to Polacy decydowali o tym, jak kształtować nasze państwo, jak realizować dobre programy, wzmacniać armię. I na pewno nie będą chcieli oddać władzę tym, którzy likwidowali polską armię. Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz decydowali nie tylko o podniesieniu wieku emerytalnego, ale także o likwidacji jednostek na wschodzie kraju. A nasze plany obronne były od razu oparte na linii Wisły. Chcieli oddać całe Podlasie, województwo warmińsko-mazurskie, by Rosjanie tam sobie urządzili drugi Bachmut – powiedział Michał Woś.

– Sam Donald Tusk mówił, że jego babcia czuła się Niemką, co tłumaczy wiele jego decyzji – dodał.

