Dogmat, cenzura, zamordyzm

Powodem interwencji jest nasza rozmowa z Agnieszką Marianowicz-Szczygieł z cyklu „Kino NIE-letnie”, w której opowiadamy o filmie „Sacrificial Virgins – The Dangers of the HPV Vaccination” z 2017 r., autorstwa Andi Reiss i Joanny Shenton. Sam film jest dostępny w serwisie YouTube od pięciu lat, ma 38 tys. wyświetleń. Tajemnicą natomiast pozostanie, dlaczego rozmowę o nim uznano za tak groźną, że trzeba było ją zablokować.