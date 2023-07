Minister Ziobro spotkał się z Solidarnością Górniczą. "Polski na to nie stać"

Wizyta w Katowicach była kolejnym już spotkaniem Zbigniewa Ziobry z przedstawicielami branży górniczej. Przybyli na nie delegaci ze wszystkich polskich kopalń. Wcześniej minister sprawiedliwości rozmawiał m.in. z górnikami z kopalni w Bełchatowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz Turowie.

– Polski nie stać na wprowadzanie założeń pakietu energetyczno-klimatycznego narzucanego przez Unię Europejską. To oznaczałoby drastyczny wzrost cen energii, a także wzrost inflacji i kosztów życia naszych obywateli. Dlatego musimy bronić tego, co gwarantuje Polakom najtańszy prąd. Polskiego węgla, który jest też rękojmią naszej energetycznej suwerenności – mówił Zbigniew Ziobro podczas piątkowej konferencji prasowej.

Ziobro: Nie zgadzamy się na to

– Nasze stanowisko jest spójne. Aby przemysł górniczy był konkurencyjny i Polacy nie przepłacali za energię, musimy stać na straży naszych, polskich interesów. Z przedstawicielami górniczej Solidarności ustaliliśmy szczegóły dalszej współpracy, najważniejsze cele i będziemy je konsekwentnie realizować – stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

– Energetyczne bezpieczeństwo kraju to jedna z najważniejszych kwestii. Zrobimy wszystko, by nie było tak, że w okresie jesienno-zimowym staniemy przed wizją przerw w dostawach prądu. A do tego właśnie zmierzają unijne regulacje. Nie zgadzamy się na to. Musimy dbać o interes państwa, polskich obywateli oraz rodzimego górnictwa i energetyki – oznajmił prezes Suwerennej Polski. Jak przypomniał, brukselscy urzędnicy przedkładają doraźne polityczne korzyści ponad energetyczne bezpieczeństwo państw członkowskich UE. Dlatego polski rząd musi nieugięcie bronić polskiego górnictwa jako strategicznej gałęzi naszego przemysłu.

