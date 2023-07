Tusk ostro o Konfederacji: Partia, która udaje opozycję

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotkał się w piątek z mieszkańcami Koszalina.

– Kilka godzin temu w Sejmie głosowano prawo, które miało trochę lepiej chronić dzieci przed przemocą. Głosowanie to było konsekwencją tragedii małego Kamilka. Posłanki, posłowie mówili o tym "ustawa Kamilka z Częstochowy". Jest taka partia, która udaje opozycję (...), ale tak naprawdę bywa arcyPiS-em w wielu sprawach. I oni głosowali przeciwko przepisom, które mają chronić polskie dzieci przed przemocą, która czasami kończy się śmiercią – powiedział Donald Tusk.

Jego zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę przygotowało sobie "pewną przybudówkę", która "udaje opozycję".

– Lider tej partii, która udaje opozycję, umieścił zdjęcie na jednej z platform społecznościowych, swoje zdjęcie ze swoimi córeczkami, z podpisem: "Jestem zwolennikiem przemocy symbolicznej", a więc bicia dzieci, mówiąc krótko. Co trzeba mieć w głowie i co może zgotować Polsce ktoś, kto ubiega się o władzę i kto z takim nadzwyczajnym wyczuciem humoru bierze swoje dzieci, robi im zdjęcie i mówi, że jest zwolennikiem przemocy? – skomentował Donald Tusk.

"To nie są slogany"

– W tych wyborach naprawdę będzie chodziło o sprawy tak fundamentalne, o jakich mówi preambuła w naszej konstytucji. To nie są slogany – stwierdził lider PO.

Były premier zwrócił się także do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. – Zwracam się też do tych wszystkich, którzy z różnych powodów głosowali kiedyś na PiS i dzisiaj mają ból głowy. Wiecie, to nie jest tak łatwo zmienić zdanie. Ludzie potrzebują mocnych argumentów. Ja chciałbym zapytać tych wszystkich, którzy poważnie traktują dekalog: czy te słowa z preambuły konstytucji, że możemy łączyć się we wspólnotę narodową, że możemy łączyć prawie wszystkich, Polki i Polaków, wokół takich wartości, jak dobro, prawda i sprawiedliwość, to czy nie jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj trzeba to bardzo głośno powiedzieć, że to, co łączy wszystkie przyzwoite Polki i przyzwoitych Polaków, to jest siódme przykazanie: "nie kradnij" – mówił Tusk.

– Czy my nie powinniśmy wreszcie głośno, z pełnym przekonaniem, powiedzieć do tych, którzy wybierali tych, którzy rządzą dzisiaj: ludzie, ocknijcie się, ludzie, jeśli poważnie traktujecie to przykazanie, to nie możecie pozwolić na ani jeden dzień dłużej takiej władzy? – pytał szef Platformy Obywatelskiej.

– Jeśli jesteś chrześcijaninem, nie możesz, na miłość Boga, głosować na złodzieja, kłamcę i przemocowca. To jest wbrew istocie twojej religii – oznajmił Tusk.

