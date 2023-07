Plastic is fantastic

Chris Smith nakręcił m.in. świetny film o Jimie Carreyu czy kilka dobrze przyjętych serii true crime, a całkiem niedawno poruszającą opowieść o relacjach Roberta Downeya jr. z ojcem.

"Wham!” to zarówno opowieść o kolorowych i plastikowych latach 80., których symbolem stało się duo George Michael – Andrew Ridgeley, jak i dzieje dorastania wybitnie utalentowanego nastolatka, którym był ten pierwszy. Od nieśmiałego pryszczatego dzieciaka do świadomego tego, co robi, autora i producenta – ba, do idola, który jednym skinieniem ręki podnosi wypełniony po brzegi stadion Wembley.