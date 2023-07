„Obrotowy Mark”odchodzi

Premier Holandii Mark Rutte – to ten, który tak się niepokoił o „stan praworządności” w Polsce, że poświęcał cenny czas na połajanki skierowane do Polaków, widocznie zaniedbując Niderlandy, targane kryzysami politycznymi, a nawet aferą, podczas której parlamentarna holenderska speckomisja stwierdziła „bezprecedensowe naruszenie zasad praworządności” – w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji, bo jego rząd nie był w stanie porozumieć się w sprawie polityki migracyjnej.