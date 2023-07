Powiedzieć wyspa to za mało – Puerto Rico to kraj zrzeszony ze Stanami Zjednoczonymi. Ma własną flagę, amerykańskie paszporty, dolar jako walutę. Kraj na tyle zrzeszony, by mieć niewiele obowiązków, ale otrzymywać hojną pomoc od zamożnego partnera. Po tym pobycie została mi niechęć do upału, tropikalnych plaż oraz owoców mango.

Było tak. W naszej miejscowości na zachodzie tej karaibskiej wyspy drogi obsadzone były mangowcami.