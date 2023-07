PiS przypomina o aferach PO: Szukamy "zakopanych" pieniędzy

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz dyrektor Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal wystąpili w sobotę podczas konferencji prasowej w Zakopanem.

PiS zainaugurowało wakacyjną akcję pod hasłem "Skrytki Platformy". Jest to gra terenowa, która ma przypominać o aferach Platformy Obywatelskiej. Na zakopiańskich Krupówkach stanęły tzw. fotościanki, gdzie turyści mogli sobie zrobić zdjęcia z "szatniarzem Europy" i "najbogatszym emerytem".

"Polacy muszą poznać prawdę"

– Szukamy "zakopanych" pieniędzy Donalda Tuska, który mówił, że "pieniędzy nie ma". Tak było, ponieważ były w rękach mafii paliwowych oraz rozprowadzały się w formie łapówek. Polacy muszą poznać prawdę, jak to wyglądało w przeszłości – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

– Spotykamy się tutaj, ponieważ w 2014 r. Donald Tusk mówił, iż nie wie, gdzie są pieniądze z budżetu państwa. Te pieniądze były, ale w rękach np. mafii, która wyłudzała VAT. Zapraszamy do gry terenowej, aby pokazać to w sposób luźny, ponieważ są wakacje, i znaleźć te pieniądze, które Platforma Obywatelska "poukrywała" – wytłumaczył szef Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal.

Jak poinformował wiceminister Jacek Ozdoba, Sławomir N. jest także bohaterem tej gry. – Ukrył on pieniądze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w nodze od stołu. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej grze, a do wygrania są także nagrody. Widzimy też, że ponad 13 członków związanych z PO jest oskarżona i ma postawione zarzuty. Będziemy jeździć po Polsce i pokazywać ludziom prawdę – wyjaśnił polityk Suwerennej Polski.

"Całe Zakopane szuka dziś #SkrytkiPlatformy" – relacjonuje oficjalny profil partii rządzącej na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Milewski: PO już miała swój czas. Skończył się nieodwołalnieCzytaj też:

Kowalski: Ujawnić majątek milionera Tuska – unijnego emeryta