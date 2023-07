– Gdyby Stany Zjednoczone chciały pokoju, to zawieszenie broni na Ukrainie i rozmowy pokojowy nastąpiłyby natychmiast – powiedział premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla publicznego radia węgierskiego.

Polityk jest także zdania, że gdyby Ukraina uzyskała teraz członkostwo w NATO, oznaczałoby to III wojnę światową. Tym samym Orban skomentował wyniki szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Premier Węgier wyraził zdziwienie ciągłym wysuwaniem żądań przez Kijów wobec Paktu.

– Ukraińcy są w wielkich tarapatach, mają do czynienia ze sprawami życia i śmierci i widzą świat zupełnie inaczej niż my – stwierdził szef węgierskiego rządu. Jak podkreślił, nie można akceptować ukraińskiej perspektywy, ponieważ grozi ona zaangażowaniem w wojnę.

Orban nie gryzie się w język

Ostatnio w wywiadzie dla stacji radiowej Kossuth Viktor Orban stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż wojna na Ukrainie "będzie się przeciągać, bo chce tego wysoki odsetek ludzi Zachodu". Według polityka, dostarczanie Ukrainie coraz większej ilości broni, do czego zobowiązali się sojusznicy podczas szczytu na Litwie, nie przybliży pokoju, a sytuacja na froncie będzie jedynie coraz gorsza.

Przypomnijmy, że w ostatnią środę zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Wilnie. Jednym z głównych tematów rozmów przywódców państw sojuszniczych była kwestia członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapewnił, że Ukraina stanie się członkiem NATO. Natomiast ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że rezultaty szczytu NATO w Wilnie "są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, to można byłoby uznać je za idealne". – Nasi żołnierze mają dobre doświadczenie we współpracy z NATO. Udowodnili, że globalna demokracja jest mocniejsza niż ataki terrorystyczne. Gdy trwa pełnoskalowa wojna przeciwko Ukrainie, trwa proces reform i naszej integracji z Unią Europejską – oznajmił w jednym z wystąpień na Litwie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

