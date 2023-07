"Wielka hipokryzja, żenujące". Ostra dyskusja polityków w studiu TV

Parlament Europejski przyjął niedawno rezolucję w sprawie prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce. Projekt został zgłoszony przez pięć europejskich frakcji. W rezolucji zaapelowano do OBWE o objęcie jesiennych wyborów misją obserwacyjną.

– Czy Parlament Europejski powinien traktować Polskę na równi z krajami autorytarnymi? – pytał dziennikarz Polsat News Marzenę Okłę-Drewnowicz z PO. – PE widzi, że w Polsce jest problem z demokracją i praworządnością. To Polska płaci dzisiaj wielomilionowe kary. Ta rezolucja dotyczy tego, żeby w Polsce te wybory przebiegały uczciwie – stwierdziła. Dodała, że "jesteśmy rodziną europejską. Jeżeli członkowi tej rodziny dzieje się źle, to reszta pilnuje, żebyśmy byli demokratycznym bratem".

– Od dawna możemy korzystać z tych pieniędzy unijnych i tego nie robimy. Premier Morawiecki nie potrafi nawet złożyć odpowiedniego wniosku – mówiła parlamentarzystka KO.

Schreiber: Polityczna opowieść. Absurdalna

Zupełnie inne zdanie na ten temat ma minister Łukasz Schreiber z PiS. – Myślę, że każdy kto ma minimum zdrowego rozsądku doskonale zdaje sobie sprawę, że to absurdalna polityczna opowieść. Co do samej misji OBWE nie ma w tym nic strasznego czy dziwnego. Przypominam, że przy ostatnich wyborach w USA też była taka misja – powiedział. – Natomiast w samej propozycji takiej rezolucji, która ma szkalować Polskę, to jest działanie niegodziwe ze strony opozycji. Dobrze wiemy, że to tam ma miejsce wymyślanie takich absurdalnych zarzutów – mówił polityk.

Schreiber zwrócił się do opozycji, mówiąc, że nie tylko zagłosowała przeciwko Polsce, ale także przeciw poprawkom, które miały odblokować środki z KPO" – – To znaczy, przepraszam, wy nie wzięliście udziału w głosowaniu.

– Panie pośle, jakaż wielka hipokryzja. Żenujące – wtrąciła się Marzena Okła-Drewnowicz. – Nie zagłosowaliście też – kontynuował Łukasz Schreiber – w związku z przymusowym mechanizmem relokacji islamskich imigrantów. Nie potrafiliście tego poprzeć. Nie zagłosowaliście też za zwiększeniem kwot dla ukraińskich uchodźców. Pokazaliście, że jedna twarz to ta na potrzeby mediów, ale ta prawdziwa twarz to twarz Donalda Tuska, która wygłasza seanse nienawiści – wymieniał.

