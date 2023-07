Putin grozi Ukrainie. "Mamy wystarczające zapasy"

W rozmowie z państwową telewizją Władimir Putin zastrzegł sobie prawo do ich stosowania, jeśli taka amunicja, której użycie przywódca Rosji uważa za przestępstwo, zostanie użyta przeciwko siłom rosyjskim na Ukrainie. Tymczasem według rządu w Kijowie i organizacji międzynarodowych, Rosja używała już tego rodzaju broni od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r.

Ukraina poinformowała w czwartek, że otrzymała bomby kasetowe od Stanów Zjednoczonych, swojego największego sponsora wojskowego, który twierdzi, że amunicja jest potrzebna, aby zrekompensować niedobory pocisków, z którymi borykają się siły Kijowa przygotowując kontrofensywę. Amunicja kasetowa jest zakazana w ponad 100 krajach, ponieważ zazwyczaj uwalnia dużą liczbę mniejszych bomb, które mogą zabijać na ogromnym obszarze. Niektóre z nich nie eksplodują natychmiast i mogą stanowić zagrożenie przez dziesięciolecia, zwłaszcza dla dzieci.

Kijów zapowiedział, że użyje bomb kasetowych, aby usunąć koncentrację żołnierzy wroga podczas próby odzyskania własnego terytorium, ale nie użyje ich na terytorium Rosji.

"Mamy zapas"

Władimir Putin powiedział telewizji państwowej, że Moskwa odpowie tym samym, jeśli będzie to konieczne. – Chciałbym zauważyć, że w Federacji Rosyjskiej istnieje wystarczający zapas różnych rodzajów bomb kasetowych. Jeszcze ich nie użyliśmy. Ale oczywiście, jeśli zostaną użyte przeciwko nam, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań wzajemnych – zapowiedział.

Polityk zaznaczył, że uważa użycie bomb kasetowych za przestępstwo i że jak dotąd Rosja sama nie musiała ich używać, mimo że borykała się z deficytami broni. Human Rights Watch twierdzi, że zarówno Moskwa, jak i Kijów używały amunicji kasetowej. Rosja, Ukraina i USA nie podpisały Konwencji o amunicji kasetowej, która zakazuje jej produkcji, składowania, używania i przekazywania.

Putin powiedział również, że nie widzi niczego złego w fakcie, iż rosyjscy specjaliści badają przechwycony zachodni sprzęt wojskowy i pociski, takie jak pociski Storm Shadow, które Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie, w celu sprawdzenia, czy jest w nich coś użytecznego, co można by wykorzystać we własnym sprzęcie wojskowym.

