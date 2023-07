"Ma małe zdolności". Były ambasador krytykuje Polskę

Reiter udzielił wywiadu niemieckiemu radiu Deutschlandfunk (DLF), w którym mówił o międzynarodowej pozycji Polski. Były dyplomata wskazywał, że w związku z wojną na Ukrainie miejsce naszego kraju w światowej hierarchii znacznie wzrosło. Ma to związek z wsparciem dla Ukrainy oraz faktem, że Polska stała się centrum logistycznym zachodniej pomocy dla Kijowa.

– Jej skala jest ogromna, niespotykana w Europie od dziesięcioleci. Tutaj rola Polski jest bez wątpienia ważna, pozytywna i konstruktywna – stwierdził. Mimo to, rząd w Warszawie ma nikły wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie polityki międzynarodowej. Dlaczego tak się dzieje?

Słaba pozycja Polski

Reiter ma na to proste wytłumaczenie. Warszawa nie ma zdolności do budowania międzynarodowych sojuszy. Pozytywny wizerunek Polski w Waszyngtonie to za mało, aby móc realnie wpływać na kluczowe decyzje.

– Jeśli chodzi o kształtowanie polityki, o wpływ na kluczowe polityczne decyzje, które zapadają przede wszystkim w Ameryce, to nasze możliwości są niestety ograniczone. Są znacznie mniejsze. Przyczyną są nie tylko czynniki obiektywne, jak Produkt Krajowy Brutto. Przyczyną jest brak zdolności polskiej polityki do wykuwania sojuszy, do tworzenia koalicji i wpływania na najważniejsze decyzje dzięki dobrym relacjom z innymi krajami – powiedział były ambasador.

Jak stwierdził Reiter, "Polska w zasadzie maszeruje sama i liczy na dobry wizerunek w Waszyngtonie". Były dyplomata pyta także, gdzie są sukcesy polskiej dyplomacji podczas ostatniego szczytu NATO w Wilnie.

Były ambasador skomentował także politykę Warszawy wobec Berlina. Jego zdaniem jest ona błędna i zawęża rządowi pole manewru.

– Nie trzeba zgadzać się we wszystkim z Niemcami, można krytykować Niemcy, jest po temu wiele powodów, trzeba jednak być wiarygodnym, nie można krytykować wszystkiego, co robią Niemcy, ponieważ wtedy krytyka traci wiarygodność – wskazał.

