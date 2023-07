Bocheński kandydatem na prezydenta Warszawy? "PiS testuje różne strategie"

Najbliższe wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, powinniśmy pójść do urn jesienią tego roku, jednak ze względu na to, że prawdopodobnie w październiku zorganizowane zostaną wybory parlamentarne, to głosowanie samorządowe przełożono decyzją prezydenta Andrzeja Dudy.

Portal Wprost.pl ustalił, że na niedawnym spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z warszawskimi radnymi różnych szczebli miało dojść do wytypowania potencjalnego kandydata na prezydenta Warszawy. "W tej chwili jako kandydat na prezydenta Warszawy przedstawiany jest wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński" – poinformowali dziennikarze, powołując się na źródła w PiS-ie.

"Kolejny test"

Jak zauważyła Wyborcza.pl, do tej pory za domyślnego kandydata PiS na prezydenta Warszawy był uznawany poseł Jarosław Krajewski, który od roku jest szefem warszawskich struktur partii.

– PiS straciło tę kadencję. Nie dokonało zmiany kadrowej ani programowej, która pozwoliłaby dotrzeć do młodszego pokolenia. Tymczasem Konfederacja cieszy się poparciem przede wszystkim osób do 30. roku życia. Partia Kaczyńskiego powinna osoby takie jak Tobiasz Bocheński, kojarzące się silniej z liberalizmem ekonomicznym, lansować już od 2015 r. – skomentował politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk.

Zapytany, czy Tobiasz Bocheński może zostać kandydatem PiS na prezydenta stolicy, profesor UW podkreślił, że w działaniach Jarosława Kaczyńskiego widać przede wszystkim "kolejny test".

– Przez ostatnie miesiące PiS testuje różne strategie, bo stosowanie dotychczasowych linii podziałów okazuje się nieskuteczne. Testowano już temat papieża i afer pedofilskich, komisję ds. rosyjskich wpływów, dalej 800 plus oraz referendum ws. uchodźców. W Warszawie być może PiS postanowiło testować nowego kandydata – stwierdził Chwedoruk.

Kim jest Tobiasz Bocheński?

Tobiasz Bocheński jest doktorem nauk prawnych o specjalności doktryny polityczno-prawne. W roku 2019 obronił rozprawę pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 r. objął stanowisko sekretarza ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Od listopada 2019 r. pełnił funkcję wojewody łódzkiego. W kwietniu bieżącego roku objął stanowisko wojewody mazowieckiego, zastępując Konstantego Radziwiłła.

Rzecznik prasowa Tobiasza Bocheńskiego Dagmara Zalewska przekazała "Gazecie Wyborczej", że wojewoda jest na urlopie i nie komentuje ostatnich doniesień medialnych o swoim starcie w wyborach samorządowych w 2024 r.

