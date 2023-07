Korwin-Mikke pisał o kobietach, Żukowska nie wytrzymała. Wulgarna odpowiedź

Korwin-Mikke wielokrotnie wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat kobiet. Teraz po raz kolejny wybuchł skandal na tym tle. Kinga Gajewska z PO krytykowała polityka za słowa na temat pedofilii w Sejmie. W odpowiedzi poseł Konfederacji zamieścił na Twitterze wpis: "Estrogeny nie pozwalają Pani zrozumieć tekstu".

"Posłanki PiSu często bronią niesłusznych ustaw, ale nigdy nie plotą bzdur, jak Lewicówki. Dlaczego? Sprawdziłem: są średnio o 9 lat starsze! Mniej estrogenów! WCzc.Kinga Gajewska (PO) ma 3 dzieci: 4,3 i 2 lata. Nie ma sensu Jej cokolwiek tłumaczyć. Za kilka lat sama zrozumie..." – dopisał Korwin-Mikke.

twitter

Do jego słów odniosła się poseł Lewicy Anna Maria Żukowska. Polityk nie szczypała się w język i zamieściła wulgarną odpowiedź. "Jesteś pop***dolony. Pozdrawiam" – napisała poseł Lewicy na Twitterze.

Co ciekawe, wielu internautów pisało pod jej komentarzem, że nawet jeżeli nie zgadzają się z posłem Konfederacji, to odpowiedź Żukowskiej jest poniżej pewnego poziomu, którego się wymaga od posła. Żukowska podkreślała, że nie żałuje tej wypowiedzi. "Nie mam szacunku dla ignorantów, seksistów i mizoginów" – napisała do jednego z internautów.

Korwin-Mikke: Prostactwo

Do wulgarnego wpisu odniósł się również sam Korwin-Mikke, który zapewnił, że nie zgłosi sprawy do Komisji Etyki, ale nie życzy sobie, by poseł zwracała się do niego na "Ty".

"Donosy to Wasza domena, wiec zostawię je Wam i daruję sobie Komisję Etyki. Pragnę tylko zauważyć, że ja z Panią nie jestem na „Ty”, więc jeśli już musi Pani uzewnętrzniać swoje prostactwo i brak wychowania, to proszę to robić do kolegów i koleżanek z klubu Lewicy. Pozdrawiam!" – napisał Korwin-Mikke w mediach społecznościowych.

