Polityczna przyszłość Patryka Jakiego. Jest jasna deklaracja

W poniedziałek w Radiu Zet Patryk Jaki opowiedział o swojej politycznej przyszłości. – Nie, nie będę startował w wyborach na prezydenta Warszawy. Nie, nie będę startował w wyborach na prezydenta Krakowa – oświadczył europoseł.

– Nie wiem, czy znów wystartuję do Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, co zdecydują liderzy partyjni. Ale na pewno nie będę się starał się o funkcję prezydenta jakiegoś dużego miasta – zapowiedział polityk Suwerennej Polski. Jego zdaniem, kandydaci Zjednoczonej Prawicy lub centroprawicy w dużych polskich miastach "po prostu nie będą mieli szans".

Patryk Jaki nie wykluczył, że wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu. – Wkrótce musi zapaść decyzja w tej sprawie, pewnie będzie to sierpień – stwierdził eurodeputowany.

Koalicja PiS – Konfederacja?

– Jest przesądzone, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska idą razem do wyborów parlamentarnych – powiedział Patryk Jaki. I zaznaczył, że niedługo zostaną przedstawione listy wyborcze. – Nie podam pani dokładnej daty – zwrócił się polityk do prowadzącej audycję w Radiu Zet.

Europarlamentarzysta został także zapytany o ewentualną koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. – To by była bardzo trudna koalicja, dlatego bardzo nam zależy na tym, aby wygrać i stworzyć większość samodzielną – oznajmił Patryk Jaki.

– My jesteśmy formacją antyrosyjską, a tam, niestety, pomimo że są ludzie, których cenię i szanuję i z którymi pewnie bez żadnego problemu bym się dogadał, są też osoby, które otwarcie wspierały Rosję i to jest coś, co mi się w głowie nie mieści – mówił polityk Suwerennej Polski. – Dla mnie polityka to jest obszar bardzo poważny, a Konfederacja ze swoim programem pt. "upraszczanie bardzo skomplikowanych problemów, zlikwidujemy ZUS, zlikwidujemy podatki" nie jest partią do końca poważną – podkreślił.

Czytaj też:

Misja OBWE w Polsce? Przydacz krytykuje działania opozycjiCzytaj też:

Debata Kaczyński – Tusk? Jednoznaczna odpowiedź Polaków