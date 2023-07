"Okrutny czyn". Putin zabrał głos po wydarzeniach na Krymie

Prezydent Federacji Rosyjskiej zareagował na atak na Most Krymski, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Władimir Putin obiecał, że Rosja udzieli "odpowiedzi" i dodał, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przygotowuje już stosowne propozycje.

Jak donosi rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti, podczas spotkania kryzysowego ws. ataku na most, Putin poprosił o udzielenie wszelkiej pomocy "poszkodowanym w zamachu terrorystycznym” oraz o "zajęcie się tą sprawą". Stwierdził też, że nie ma wątpliwości, "że wszystkie okoliczności zdarzenia na Moście Krymskim zostaną ustalone”.

Ponadto Putin podkreślił, że ważne jest udzielenie wsparcia osobom, które "znalazły się w trudnej sytuacji" w związku z zamknięciem mostu.

– Konieczna jest kompleksowa ocena zniszczeń spowodowanych atakiem terrorystycznym na Most Krymski i jak najszybsze przywrócenie wszystkiego – stwierdził prezydent Rosji i dodał, że sam atak był "bezsensownym z militarnego punktu widzenia i okrutnym” czynem.

Atak na Most Krymski

Rankiem 17 lipca na Moście Krymskim rozległy się eksplozje. Jedno z przęseł wagonów zawaliło się, w wyniku czego ruch został całkowicie wstrzymany. Federacja Rosyjska oskarżyła o atak Ukrainę.

Rzecznik ukraińskiej SBU Artem Dekhtyarenko powiedział, że służby specjalne z zainteresowaniem obserwują, jak „jeden z symboli reżimu Putina po raz kolejny nie wytrzymał militarnego obciążenia”.

Most Krymski, zbudowany w 2018 r. nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie to jest wykorzystywane przez Moskwę do transportu żołnierzy i sprzętu na Krym, a następnie na Ukrainę.

Niedawno wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar wskazała, że wysadzenie Mostu Krymskiego w październiku 2022 r. to ukraiński sukces wojskowy. Działanie miało na celu zakłócenie rosyjskich linii zaopatrzeniowych.

Czytaj też:

Media: Najbliższe miesiące zadecydują o losach Putina i ZełenskiegoCzytaj też:

"Nie boimy się". Zełenski reaguje na decyzję Putina