Senator PO: Układ trwa. Prędzej porozumiemy się z PiS niż z Konfederacją

W programie o tytule "Otwarta antena" na portalu wtk.pl transmitowanym także na kanale YouTube WTK gośćmi byli: Jadwiga Rotnicka (senator Koalicji Obywatelskiej), Bartłomiej Wróblewski (poseł Prawa i Sprawiedliwości), Krystian Kamiński (poseł Konfederacji).

W jednym z wątków rozmowy reprezentant Konfederacji mówił między innymi o jasnym stanowisku Konfederacji, że zamierza realizować swój program, a nie współtworzyć ewentualne koalicje rządowe z PiS-em czy PO.

– W ciągu całej kampanii wyborczej musimy jeszcze więcej z siebie dać, dotrzeć do jeszcze większej ilości ludzi, jeździć, przekonywać i spróbować stworzyć taką sytuację, że ani PiS ani Platforma nie będą rządziły – powiedział.

Senator PO: Układ, który trwa

Kiedy Kamiński zakończył wypowiedź, prowadzący zapytał przedstawicieli PO i PIS, czy obawiają się zarysowanego przez posła scenariusza.

– Nie boimy się – odpowiedziała Rotnicka. – To jest butne powiedzenie, że w sumie garstka osób chce rozbić układ, który no trwa – zaznaczyła, spoglądając na posła PiS.

Rotnicka: Platforma prędzej z PiS

– Prędzej się Platforma porozumie z PiS-em niż z Konfederacją. Na pewno – powiedziała Rotnicka, ponownie patrząc na Wróblewskiego.

"I my wam ten układ PiS-PO idziemy rozbić!" – przypomniał na Twitterze jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

twitter

Konfederacja rośnie w siłę

Panika części mediów i polityków spowodowana wzrostem notowań Konfederacji stała się w ostatnich tygodniach jednym z głównych politycznych tematów.

W nowym badaniu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl (z 5-7 lipca) dwie największe partie odnotowują delikatny spadek poparcia, a na sile zyskuje właśnie Konfederacja. Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, na Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 34,5 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.), a na Koalicję Obywatelską 30,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.).

Znajdująca się na trzecim miejscu Konfederacja mogłaby liczyć na 14,6 proc. głosów (wzrost o 1,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania) i jest to już kolejny sondaż, zgodnie z którym od jesienie będzie to trzecia siła w Sejmie.

Pojawiły się już także sondaże, w których Konfederacja ma 16 proc. poparcia.